Imelda Garza Tuñón acude a la Secretaría de las Mujeres para continuar el caso contra Maribel Guardia

Imelda Garza Tuñón publicó en las redes sociales una fotografía desde la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, donde habría acudido para realizar las acciones necesarias en contra de Maribel Guardia por la reciente polémica donde su hijo se ha visto envuelto al tener que elegir uno de los dos bandos.

Además, tuvo un enfrentamiento con los medios de comunicación donde aseguró que acudió para hablar con una psicóloga y entender un poco más lo que puede hacer con respecto a la denuncia que entabló la querida actriz, cantante y modelo mexicana, madre de Julián Figueroa.

"Me acaba de recomendar la psicóloga que por hoy me tome un descanso. Estoy muy mal estoy triste porque no tengo a mi hijo. Voy a presentar las pruebas pertinentes para probar mi inocencia y voy a dar mi versión de los hechos para desestimar esta denuncia"