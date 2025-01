Grupo de padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa se reunirán con Claudia Sheinbaum en febrero

Un grupo de 14 padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa buscan retomar el diálogo con el Gobierno Federal para conocer el paradero de sus hijos, por lo que se reunirán con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en los primeros días de febrero en el Palacio Nacional de la Ciudad de México.

Felipe de la Cruz, vocero de las madres y padres de los estudiantes de la normal “Raúl Isidro Burgos”, en conferencia de prensa, dijo que las familias que representa optaron por exigir el esclarecimiento del caso a través de la vía judicial y dejarán de protestar en las calles.

“La presidenta se comprometió a que en los días primeros de febrero iba a estar nuevamente con nosotros reunida, para ir viendo, valorando los avances en el caso (...) confiamos nosotros en que hoy, tenemos un gobierno sensible y empático al dolor de las padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos”, declaró el vocero.

De la Cruz dio a conocer que la semana pasada, la fracción de familias que representa, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) un escrito en el que piden que la institución cite a comparecer en calidad de testigos al expresidente Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación de México y a los titulares del Gabinete de Seguridad Federal, durante el sexenio del priista.

Con ello, también pretenden reponer el proceso legal contra los presuntos involucrados en el caso, a los que el Tribunal Colegiado de Reynosa, Tamaulipas, les otorgó un amparo y quedaron en libertad.

En ese sentido, sobre la detención de David “N” en la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México, Felipe de la Cruz, calificó la acción como “simulación” y recordó que el exbombero de Iguala, identificado también como jefe de sicarios del grupo delictivo “Guerreros Unidos”, ya había sido detenido y posteriormente liberado.

“Son gente que con la verdad histórica fueron liberados, los nombran testigos protegidos en su momento, que hasta ahorita no han ayudado en nada en la investigación. No sabemos en dónde están los jóvenes, no sabemos qué pasó, y el que vuelvan a detener a “El Chino” (David), pues ya están llenas las cárceles, hoy queremos que los que orquestaron de manera intelectual y material empiecen a ser llamados a declarar”, acotó.