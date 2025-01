¿Qué pasó en la Línea 9 del Metro? Estas son las alternativas viales por retrasos en el sistema

Usuarios del Metro de la Ciudad de México manifestaron su enojo en redes sociales tras enfrentar retrasos de hasta 20 minutos en la línea 9, la tarde noche de este miércoles 22 de enero, el avance lento de los trenes y las unidades abarrotadas complicaron el regreso a casa de cientos de personas.

De acuerdo con testimonios compartidos en plataformas digitales, los problemas comenzaron cuando varios trenes tuvieron que ser desalojados debido a trabajos de mantenimiento, algunos exigen soluciones inmediatas al Sistema de Transporte Colectivo (STC) y mayor claridad en la comunicación sobre este tipo de eventualidades.

“Y en la línea 9 cuál es el pretexto??... Son una reverenda mamada, no hay día que no "falle" un tres, acaso no tienen personal calificado para hacer un buen trabajo y mantenimiento??.. zánganos incompetentes..”, comentó un usuario en X.