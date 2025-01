Ángela Aguilar presume sus ocho nominaciones de Premio lo Nuestro en pleno lanzamiento de Cazzu

Todo indica que la polémica se ha convertido en elemento imperdible en la carrera de Ángela Aguilar tras haber destapado su relación con Christian Nodal, algo que ha logrado opacar sus triunfos en la música como el más reciente en Premio Lo Nuestro 2025 en el que recibió ocho nominaciones. Algo que celebró en el pleno lanzamiento de la nueva canción de Cazzu, "Dolce", con la que debutó en los corridos tumbados.

Este miércoles se anunció la lista de nominados para la edición 37 de Premio Lo Nuestro que se realizará el próximo 20 de febrero en el Kaseya Center de Miami, Florida, y la conducción estará a cargo de Laura Pausini, Thalía y Alejandra Espinoza. Los cantantes Becky G y Carin León lideran las nominaciones con 10 menciones cada uno.

Ángela Aguilar está nominada en ocho categorías en Premio Lo Nuestro 2025. Foto: IG @angela_aguilar_

Ángela Aguilar presume sus ocho nominaciones de Premio lo Nuestro

Premio Lo Nuestro reconoce a lo mejor de la música en español a través de la votación del público por lo que los artistas nominados hicieron un llamado a sus fans para apoyarlos. Entre ellos Ángela Aguilar, quien a través de sus historias en Instagram celebró sus ocho nominaciones que incluyen Canción del año gracias a “Por el contrario” con Becky G y Leonardo Aguilar, en la que compite con artistas como Carin León, Shakira, Karol G y Xavi.

La llamada “Princesa del regional mexicano” también está nominada en Álbum del año, Arista femenina del año / música mexicana, Canción del año pop/balada por “Somos novios” con Los Panchos; La mezcla perfecta del año, Canción del año musica mexicana, Canción mariachi ranchera del año y Mejor combinación femenina.

Su padre, Pepe Aguilar, también figura entre los nominados en categorías como Colaboración del año / música mexicana; Canción mariachi/ranchera del año por, y Artista masculino del año / música mexicana en la que compite con Christian Nodal que también está presente en otras como Fusión música mexicana del año.

Lanzamiento de Cazzu en plena celebración de Ángela Aguilar

La trapera argentina sorprendió a sus fanáticos con el lanzamiento de “Dolce”, pues con este tema debuta con un arrollador éxito en los corridos tumbados sin alejarse del estilo que tanto la caracteriza y dando muestra de su versatilidad. Además, fanáticos han señalado que la letra tendría algunas indirectas para su expareja, Christian Nodal.

“Te creí y yo no doy más de una oportunidad / Ojalá te dure eso de aparentar / Mujeres bonitas, ninguna real / Como yo, que contigo estaba a morir y a matar / Dudo que una así te vuelvas a encontrar / Me voy, pero antes me voy a vengar”, es parte de la letra de la nueva canción de Cazzu que los fans han usado para lanzarse contra el sonorense en redes sociales.

