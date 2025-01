Pepe Aguilar desmiente la muerte de su perro "Gordo" y se burla de los que comparten noticias falsas en las redes

Hace unas semanas, comenzaron a surgir diversos rumores en las redes sociales que aseguraban que "Gordo", el perro de raza pug del famoso intérprete Pepe Aguilar había muerto, algo que llegó a conmocionar a muchos de los seguidores de la mascota, quienes se habían preocupado por el estado de salud de la mascota al percatarse de su ausencia durante algunos días.

Sin embargo, poco después, se compartió un video a través de la cuenta oficial de Instagram del canino, quien es toda una celebridad de internet, en el cual se aclaraba que no había muerto, y que dichas noticias solamente eran "fake news", burlándose de todos aquellos que inventan dicha información sin fundamentos.

"No andaba muerto, andaba de pata de perro. Que mendigos son, ¿Cómo que me morí? ¡AVISEN! Pura noticia chafa, ya no saben que inventar, que brutos, que bárbaros. Ahora sí que me mataron de la risa. No se preocupen no más toy empachado de tanta rosca que comí" se lee al pie de la publicación.