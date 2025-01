La icónica Linda Blair cumple 66 años y reflexiona sobre su papel en El Exorcista: "no quería ser un monstruo"

La icónica Linda Balir es uno de los rostros que más ha provocado pesadillas entre las y los espectadores de todo el mundo, pues gracias a su aterrador papel de Regan MacNeil en "El exorcista" (1973) logró que miles de personas tuvieran miedo de apagar las luces cuando llega la noche. Sin embargo, a pesar del éxito que significó su papel en la cinta de terror, la actriz no se quedó sólo en ello y a sus 66 años no solo sigue siendo recordada por su icónico rol, sino que también aprendió a reinventarse a pesar de haber quedado marcada por este papel.

Nacida el 22 de enero de 1959 en San Luis, Missouri, Linda Blair comenzó su carrera en el mundo de la moda a los 6 años, pero su verdadera pasión no era el modelaje, sino el cuidado de los animales, pues desde pequeña soñaba con convertirse en veterinaria. Así, a los 13 años cuando su vida daría un giro inesperado ya que en 1973, Linda audicionó para el papel de Regan MacNeil, una niña poseída por una fuerza demoníaca en "El exorcista", dirigida por William Friedkin.

De entre más de 600 niñas, fue seleccionada para encarnar uno de los roles más emblemáticos del cine de terror y aunque el papel de Regan la definiría para siempre, Linda nunca vio el filme como una condena, sino como una oportunidad para financiar su sueño de estudiar veterinaria.

La icónica cinta de "El Exorcista" y el impacto en Linda Blair

No es un secreto para nadie que el rodaje de "El exorcista" estuvo rodeado de sucesos inexplicables, desde un incendio en el estudio hasta la muerte del actor irlandés Jack MacGowran, los rumores sobre una supuesta maldición en el set no tardaron en surgir. Sin embargo, el verdadero impacto de la película se dio cuando esta fue lanzada al público ya que la cinta no solo se convirtió en un éxito de taquilla, sino que también generó una polémica religiosa sin precedentes.

Linda Blair, la niña que aterrorizó a millones en 1973, hoy es una mujer que ha dejado una huella profunda en el cine de terror y en la causa del bienestar animal, y continúa demostrando que es posible superar cualquier obstáculo en la vida.

Fotografía: Instagram/@thereallindablair

Muchos fanáticos religiosos acusaron a la película de promover el satanismo, lo que llevó a un acoso constante hacia Linda Blair y su familia. A pesar de la controversia, "El exorcista" le valió a Linda Blair una nominación al Premio Oscar como Mejor Actriz de Reparto y un Globo de Oro.

No obstante, la fama también trajo consigo un lado oscuro, pues durante varios meses, la actriz y su familia vivieron bajo protección de guardaespaldas, debido a las amenazas de las y los fans más extremos. Y es que Linda nunca quiso ser vista como la "niña poseída", pues en varias entrevistas expresó su deseo de haber sido parte de las películas de Disney, en lugar de ser encasillada en el género de terror.

Quería ser una princesa, quería estar en las películas de Disney, no quería ser un monstruo, dijo la actriz en una entrevista.

La vida personal de Linda Blair fue igualmente tumultuosa ya que a los 15 años, tuvo una relación con el rockero Rick Springfield, quien era 10 años mayor que ella. Aunque la relación terminó, Blair continuó enfrentando el rechazo de la industria, lo que la llevó a caer en una espiral de problemas de salud mental y adicciones; en 1977, fue arrestada por consumo y tráfico de sustancias, incluyendo cocaína y anfetaminas. Esta situación la llevó a pasar 3 años bajo libertad condicional y a ingresar en un programa de rehabilitación. Además, durante los años 80, también pasó un tiempo en un hospital psiquiátrico, lidiando con trastornos emocionales. A través de su cuenta de Instagram, ha expresado su gratitud por el apoyo que recibe constantemente y por la oportunidad de continuar con su labor altruista.

Fotografía: Instagram/@thereallindablair

El renacer de Linda Blair como activista y empresaria

Pero después de ese espiral de infortunios, en 2001 Blair comenzó con una dieta vegana y publicó el libro "Going Vegan", en el que compartió su experiencia personal con este estilo de vida saludable. Su transformación no solo fue física, sino también emocional y profesional, por lo que en 2004, fundó la Linda Blair WorldHeart Foundation, una organización dedicada al rescate y cuidado de animales abandonados y maltratados.

La fundación sigue siendo un pilar en la vida de Linda, quien se ha ganado el reconocimiento por su arduo trabajo en pro de los derechos de los animales. En 2008, recibió el Proclamation de la Ciudad de Los Ángeles por su labor en el rescate animal, un reconocimiento que subraya su compromiso con el bienestar de los animales y su incansable trabajo para crear conciencia sobre el abuso animal, involucrándose en diversas campañas benéficas y actividades relacionadas con la defensa de los derechos de los animales. Además lanzó su línea de ropa "Linda Blair's Wild West Collection", una marca de ropa que sigue vigente y con la que ha alcanzado éxito como empresaria.

Hoy en día, Linda Blair también aprendió a abrazar su legado en el cine de terror, pues aunque en un principio rechazó el papel que la marcó para siempre, logró encontrar paz con su pasado. Por ello, la actriz asiste a convenciones de cultura pop y cine de terror, como Comic-Con, Monsterpalooza y La Mole Comic Con, en las cuales es recibida por una legión de fans que la apodan "Reina del Cine de Terror". Su presencia en estos eventos ha sido un recordatorio de cómo, a pesar de las adversidades, Linda Blair ha logrado convertir lo que parecía una condena en una oportunidad de reconectar con los fans y redimir su legado en la industria.

Fotografía: Instagram/@thereallindablair

No pasa un día sin que alguien diga algo al respecto, lo cual es interesante. Mi vida está poseída por El exorcista, dijo para una entrevista del medio español Fotogramas.

En su cumpleaños número 66, Linda Blair planea celebrar de una manera muy especial, pues a través de sus redes sociales anunció una recaudación de fondos que se destinarán a su fundación, con el fin de seguir con su trabajo de rescate y protección de animales. Hoy, más allá de su imagen como la niña poseída de "El exorcista", Linda Blair es un ejemplo de resiliencia, transformación y dedicación; su vida ha sido una montaña rusa de desafíos personales y profesionales, pero logró redirigir su destino hacia un camino que le permitió encontrar paz.

