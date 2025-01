Actrices desquiciadas y leyendas antiguas, esta es la mejor temporada de "American Horror Story"

Las y los amantes del terror saben que no importa el mes del año en el que se encuentren, pues siempre es un buen momento para envolverse en una atmósfera inquietante por medio de series y películas. Si bien, este 2025 promete estar lleno de estrenos de miedo, nunca es tarde para regresar a las producciones que se han vuelto clásicas con el paso de los años y una de ellas es "American Horror Story", que desde su estreno se volvió una de las favoritas del público.

Y es que en cada temporada, "American Horror Story" muestra historias diferentes, pero igual de aterradoras. Los elementos sobrenaturales, diabólicos y mágicos han logrado consolidarla como una de las grandes referencias modernas cuando se trata de series de terror, por lo que actualmente cuenta con 12 temporadas a través de las cuales, Ryan Murphy y Brad Falchuk (los creadores) muestran criaturas que le han quitado el sueño a más de una persona.

Si bien, cada espectador tiene una opinión distinta sobre cuál es la mejor temporada de la franquicia, hay una que resulta poco conocida y hasta infravalorada, pero que contiene elementos modernos y espeluznantes que te harán sentir una presencia que te acompaña mientras recorres la historia. Así es, me refiero a la sexta producción que lleva por título "Roanoke"; estrenada el 14 de septiembre del 2016, ésta parece haber sido olvidada a pesar de su espectacular historia.

"Roanoke", la mejor temporada de American Horror Story

A pesare de contar con elementos que la identifican como parte de la saga "American Horror Story", "Roanoke" se distingue por su estructura narrativa única, presentándose como un falso documental titulado "My Roanoke Nightmare" ("Mi Pesadilla en Roanoke"). Esta primera parte se centra en la experiencia de una pareja, Shelby y Matt Miller, quienes se mudan a una casa colonial en Carolina del Norte, construida sobre los restos de la desaparecida Colonia de Roanoke del siglo XVI.

Este enfoque permite explorar las dinámicas entre la realidad y la ficción, así como la obsesión de la sociedad contemporánea con los programas de telerrealidad y el true crime.

Fotografía: Captura de pantalla/Disney+.

Por medio de entrevistas y recreaciones dramatizadas, se relatan los eventos paranormales que experimentan en su nuevo hogar. Pero eso no es todo ya que la segunda parte de la temporada, "Return to Roanoke: Three Days in Hell" ("El Regreso a Roanoke: Tres Días en el Infierno"), introduce un giro narrativo al presentar a los actores de la recreación y sus contrapartes reales participantes en un reality show dentro de la misma casa, durante los tres días en los que la luna de sangre está en su apogeo.

La temporada cuenta con un elenco estelar que incluye actores recurrentes de la serie como Evan Peters, Sarah Paulsony Lily Rabe, así como la aparición especial de Lady Gaga con el papel de una aterradora bruja que se mezclará con tus sueños. Los personajes principales incluyen a Shelby Miller (Lily Rabe) y Matt Miller (Andre Holland), cuya mudanza a la casa en Carolina del Norte desencadena los eventos paranormales.

Otros personajes clave son Audrey Tindall (Sarah Paulson) y Dominic Banks (Cuba Gooding Jr.), quienes interpretan a la pareja en la recreación televisiva, y Sidney Aaron James (Cheyenne Jackson), el productor del programa "My Roanoke Nightmare". De la misma forma, esta sexta producción de "American Horror Story" se inspira en la desaparición real de la Colonia de Roanoke, un asentamiento inglés en la isla de Roanoke, Carolina del Norte, que desapareció misteriosamente en el siglo XVI.

"Roanoke" recibió críticas generalmente positivas. Los críticos destacaron la atmósfera tenue y la estimulación en comparación con las temporadas anteriores.

Fotografía: Captura de pantalla/Disney+.

Este enigma histórico ha sido objeto de numerosas teorías y especulaciones, por lo que la serie lo incorpora como base para su narrativa de terror. Además, "Roanoke" ofrece una crítica hacia la obsesión de la sociedad contemporánea con los programas de telerrealidad y el true crime. Por ello, la inclusión de un reality show dentro de la trama permite explorar cómo los medios de comunicación explotan el sufrimiento y el morbo, reflejando una crítica hacia la cultura de la fama y la explotación mediática.

De esta forma, "American Horror Story: Roanoke" representa una evolución en la serie, al incorporar una narrativa más introspectiva y crítica, manteniendo la esencia de terror que caracteriza a la franquicia. Su combinación de elementos históricos, sociales y de terror psicológico la convierte en una temporada destacada dentro del universo de "American Horror Story".

¿En dónde ver "American Horror Story: Roanoke?

"American Horror Story: Roanoke" está disponible para ver en México a través de Disney+; esta plataforma de streaming ofrece la sexta temporada de la serie de antología y terror creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk, así como todas las demás que pertenecen a la franquicia. Además de "Roanoke", Disney+ ofrece otras temporadas de "American Horror Story", permitiendo a las y los suscriptores explorar diferentes historias y géneros dentro de la serie.

Fotografía: Captura de pantalla/Disney+.

Para acceder a "American Horror Story: Roanoke" en Disney+, es necesario contar con una suscripción activa y para ello Disney+ ofrece diferentes planes de suscripción que varían en precio y características, incluyendo opciones con y sin anuncios. Una vez suscrita, podrás disfrutar de la temporada completa de "Roanoke" junto con otras temporadas de "American Horror Story" y una amplia variedad de contenido adicional.

