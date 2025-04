Eduardo Santamarina habla sobre su vida íntima y hace una fuerte confesión | VIDEO

El reconocido actor mexicano Eduardo Santamarina se convirtió en tema de conversación luego de que confesará de manera abierta y sin tapujos que le gustaba grabarse cuando mantenía intimidad con su pareja hace algunos años antes de la llegada de las redes sociales.

Sus declaraciones se dieron durante un reciente encuentro que tuvo con los medios, luego de que fuera cuestionado acerca de la polémica en la que su esposa, la actriz y comediante, Mayrín Villanueva, se vio envuelta tras haber sido víctima de un hacker, quien según denunció, se encargó de subir fotografías íntimas falsas con su rostro a una página, con la intención de extorsionarla al exigirle un pago para eliminar dicho material.

Sobre tal situación, el protagonista de "Ni contigo ni sin ti", hizo referencia al mensaje de su pareja, al advertirle a las personas que eviten caer en ese tipo de engaños, sobre todo con el auge de la inteligencia artificial, la cual puede ser utilizada para generar dichas imágenes malintencionadas.

Fue en medio de dicha situación que el actor reveló que antes de la llegada de los celulares, solía grabarse cuando mantenía intimidad con una de sus parejas de la cual decidió omitir el nombre, aunque eso si, aclaro que lo hacía desde el romanticismo y con el consentimiento de la persona, además de que al final terminaba destruyendo el material para evitar que cayera en las manos equivocadas.

"Grabarte con tu chava, era bonito, pero no una porno, algo bonito, con las cámaras porque no había celulares, te estoy hablando de la prehistoria. La ponías ahí en la ‘comodita’ y ya empezabas el cachondeo bonito, no porno y ese cassette ya luego lo rompías y lo quemabas porque imagínate que cayera en manos de otro", declaró.