Eduin Caz anuncia que Grupo Firme dejará de tocar corridos en sus conciertos

En los últimos años, los corridos han sido uno de los géneros musicales más populares dentro del panorama del regional mexicano, pues lograron conectar profundamente con la audiencia, tocando temas como el narcotráfico, los retos de la vida rural o incluso las historias de personajes ficticios que se convirtieron en parte de la cultura popular.

Sin embargo, el futuro de los corridos se ha visto amenazado en los últimos tiempos, pues su popularidad comenzó a decaer debido a un creciente rechazo social y legislativo, especialmente por su contenido de violencia explícita. A raíz de este panorama, diversos estados de la República Mexicana comenzaron a tomar medidas drásticas para limitar la difusión de canciones y artistas asociados con este género.

Por ello, distintos grupos y cantantes del regional mexicano están reconsiderando la dirección de su música, así como su relación con los corridos y uno de los ejemplos más recientes de este giro es el caso de Grupo Firme, pues aunque sus canciones giran entorno a temas de amor y fiesta, los corridos como "Se fue la pantera" también forman parte de su repertorio, llevándolos a dar un posicionamiento público sobre el género.

De esta forma, a través de un comunicado reciente, Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, anunció que a partir de ahora no interpretarán más corridos durante sus presentaciones en vivo. La noticia fue compartida por el cantante a través de sus redes sociales, donde expresó la decisión del grupo de alejarse de este género musical.

El anuncio se hizo justo antes de un concierto en Aguascalientes, uno de los próximos destinos de su gira, y provocó una gran repercusión en sus seguidores y en la comunidad musical en general; sin embargo, la postura de Grupo Firme marca un hito importante, pues no solo refleja una postura de la banda frente a las presiones externas, sino también un cambio en el estilo musical que la ha acompañado desde sus inicios.

Cabe recordar que durante la presentación de los conciertos de Grupo Firme en el Estadio GNP Seguros, Eduin Caz y los otros miembros del grupo reiteraron su apoyo a la iniciativa propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien comenzó con una iniciativa para combatir la violencia en la música por medio de una campaña de concientización sobre los efectos de la violencia en la música popular.

Claro que apoyamos a la presidenta. Nosotros no somos un grupo que cante corridos. El tipo de corridos que hemos cantado son corridos ficticios [...] En el disco que vamos a lanzar no viene ningún corrido, la realidad no es algo que me mueva mucho [...] Nosotros somos más guiados al amor y el desamor, dijo Eduin Caz para EFE Noticias.