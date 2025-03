Mayrín Villanueva fue víctima de hackers y difundieron fotografías falsas de la actriz

Mayrín Villanueva, la famosa actriz de series y telenovelas salió a hablar públicamente de un momento por el que atraviesa, ya que aseguró que es víctima del hackeo de sus redes sociales y los ladrones cibernéticos difunden fotografías que no son reales a través de Internet.

La celebridad es una de las victimas tal y como miles de personas del robo de sus cuentas en redes sociales, ya que el objetivo de muchos de estos hackers es el tomar información o la identidad, tal y como pasó con Mayrín Villanueva, de quien difundieron fotografías falsas desde su página en Facebook.

Mayrín Villanueva no se quedó callada ante tan importante suceso y decidió comentar a medios de comunicación para dar a conocer a todos sus fanáticos que su página en Facebook fue hackeada, y añadió que es víctima de violencia digital ya que han creado imágenes comprometedoras con Inteligencia Artificial o programas de edición.

Hay que destacar que la famosa de 54 años pocas veces ha estado involucrada en escándalos y prefiere mantenerse al margen de rumores y especulaciones, pero esta vez decidió expresar lo que está pasando con su imagen, pues asegura que las fotografías que difunden no son reales.

Mayrín revela lo que sucede con sus redes sociales. Foto IG/mayrinvillaneva

¿Qué pasó con la página en Facebook de Mayrín Villanueva?

Lo que la actriz dio a conocer a los medios es que ladrones cibernéticos se encargaron de robar su cuenta en Facebook, aunque era un espacio seguro y verificado, también agregó que hasta el momento no lo ha recuperado y que los presuntos delincuentes también hicieron otra página para que sus fanáticos se suscriban.

“Me hackearon la de Facebook y la de Facebook no la puedo recuperar, es fecha y ya tiene un rato, pero esta persona que me la hackeó ya hizo hasta una página donde pide que se suscriban y como si es mi página, está certificada y tiene dos millones y tantos de seguidores, pues dicen: ‘claro si es Mayrín’”, comentó.

Mayrín pide a sus fanáticos no caer en el engaño

La famosa hizo una petición especial para todos sus seguidores a no caer en el engaño, ya que no se trata de una fotografía real, además agregó que aún no han encontrado una solución efectiva para este proceso, ya que cabe recordar existe la Ley Olimpia para combatir la violencia digital o la difusión de imágenes intimas sin el consentimiento, pero aun no hay una regulación para las que son creadas con Inteligencia Artificial.