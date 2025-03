Claudia Sheinbaum confirma hackeo a su teléfono celular y correo electrónico

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que sí le hackearon su teléfono celular y su cuenta de correo electrónico de Yahoo, lo anterior luego de que lo haya dado a conocer el diario The New York Times.

A pregunta expresa, la mandataria federal explicó que el número hackeado es el de un celular que le regaló hace varios años la ahora gobernadora de Campeche, Layda Sansores, mismo que utilizaba mientras era jefa delegacional de Tlalpan para atender demandas de los habitantes.

“Ese número de teléfono me lo regaló Layda Sansores en el movimiento de las Adelitas en 2008 porque yo usaba un teléfono que compraba crédito… y se me acababa el crédito y luego no me podían llamar por teléfono. Entonces Layda me dijo: ´te voy a regalar este teléfono y yo te lo voy a pagar para que no tengas ese problema´. Después ya lo hice mío… Fui jefa delegacional en Tlalpan, entonces muchos vecinos de Tlalpan tienen ese teléfono y todavía me hacen gestiones de que si falta agua, que si la luz, que si no sé qué, entonces tengo comunicación con los vecinos de Tlalpan”, detalló.