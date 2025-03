Papá de Checo Pérez y Lucía Méndez son captados de la mano, se reavivan rumores de romance

Lucía Méndez fue captada este fin de semana junto a Antonio Pérez Garibay, también conocido por ser el padre del automovilista mexicano Sergio Checo Pérez. La gran diva de México fue quien lo negó todo durante un reciente encuentro con la prensa, pero todo apunta a que hubo una segunda oportunidad.

En las imágenes, que fueron captadas por Valeria González para TUDN, se puede ver que Garibay va caminando de la mano con la actriz y cantante Lucía Méndez. Dicho encuentro se dio dentro del Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México, pero no hay una confirmación oficial hasta el momento.

En palabras de la gran diva de la televisión y el cine nacional, el empresario es un hombre que le cae bien, pero negó que existiera una relación amorosa por ambas partes, incluso se mostró molesta porque se había dicho que podrían contraer matrimonio y otros tantos rumores en esta línea.

"Yo estoy libre, me cae muy bien Toño Pérez, me cae bien, es muy linda gente, pero no entiendo, no entiendo todo este desarrollo que han hecho de una relación que no existe, que nos vamos a casar, tampoco, y bueno, ya se hicieron toda una historia increíble de mi vida, que no es verdad"