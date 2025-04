Silvia Galván se infartó tras recibir quimioterapia, revelan cómo vivió sus últimos días

Jessica Galván, la primogénita de la reconocida estilista Silvia Galván, sostuvo un encuentro con los medios de comunicación que acudieron a cubrir el último adiós de la mujer que marcó un precedente en el mundo de la belleza dentro del medio artístico. Tras confirmarse que la también empresaria perdió la vida este miércoles 16 de abril a los 70 años, su hija mayor decidió hablar un momento con la prensa, acompañada de su hermana Erika, la cantante María del Sol, entre otras personas.

Visiblemente consternada, Jessica habló del padecimiento de su madre y la forma en que se produjo su deceso, en medio de un tratamiento para combatir el cáncer gástrico en fase avanzada que le fue prescrito a inicios del mes de marzo.

“Cuando nos dieron el diagnóstico, la verdad, nos dieron un diagnóstico muy…, un cuadro muy, pues muy malo, de que ya no había nada que hacer, la verdad, pero mi mamá es una mujer guerrera, luchona. Entonces dijo: ‘no me voy a rendir, y si hay una opción de un tratamiento, lo vamos a hacer’. Y pues fue su decisión, la apoyamos”, contó Jessica.

Le hicieron quimioterapia y no resistió

“Después de que la diagnosticaron y regresó a México, estuvo muy bien, hacía ejercicio todos los días, pues estábamos juntas todo el tiempo, y yo la veía fuerte, la veía bien. Entonces yo empecé a pensar también que sí iba a funcionar, y pues desgraciadamente, el lunes le hicieron un procedimiento del riñón, porque lo traía inflamado. El martes le hicieron la quimioterapia y no resistió”, añadió al respecto.

Sobre cómo pasó sus últimos días, la hija mayor de Galván relató: “Fueron muy lindos porque estuvo en casa, hacía ejercicio, estaba viendo sus series, leyendo su devocional, porque es una mujer de fe, que siempre está cerca de Dios, y estaba contenta, la estábamos apapachando mucho (…) fue muy feliz. El único día que fue fuerte fue ayer, por la quimioterapia. Ahí empezó a sentirse muy mal, y fue cuando, pues, ya tuvo un infarto”.

Con relación a cómo enfrentó el proceso, Jessica comentó: “Con fe, ella decía siempre: ‘no estoy lista, pero estoy preparada’. (…) No tenía miedo, pero que sí quería luchar y quería aferrarse a estar aquí, el mayor tiempo posible, o sea que no se iba a rendir, pero nunca se quejó, nunca tuvo desconfianza del destino que estaba preparado para ella. No tenía resentimiento con nadie ni con Dios”.

Sin evitar temas difíciles como los de la herencia, tanto Jessica como Erika expresaron que todo está en orden, e incluso manifestaron que continuarán con el legado de la estilista.

“Sí, tenemos un equipo superbueno de toda la vida, que, pues ya eso fluye solo, estamos presentes, claro que sí. Lo que más nos interesa, además de su legado, es también conservar su esencia. Esa es la parte donde entramos mi hermana y yo, porque, pues en el negocio tenemos gente muy capacitada, y todo fluye, y todo, pero la esencia de mi mamá es única, irrepetible y esa parte es la que nos va a tocar a nosotras siempre recordarla y que la gente la recuerde por su esencia y que se sienta presente, aunque no esté físicamente”, concluyó Jessica.