Lil Nas X comparte preocupante VIDEO desde el hospital, fue ingresado porque no podía mover la mitad de su cara

El rapero estadounidense Lil Nas X, reconocido por éxitos como "Old Town Road" y "Montero (Call Me By Your Name)", sorprendió recientemente a sus millones de seguidores tras compartir un video en el que revelaba que había sido hospitalizado debido a una extraña afección que le causó parálisis facial parcial. En un mensaje que combinó humor y frustración, el artista de 26 años mostró a sus fans cómo luchaba por mover el lado derecho de su rostro, dejando claro que la situación, aunque seria, no lo desmotivaba.

Las imágenes fueron compartidas en su cuenta de Instagram y rápidamente se viralizaron entre sus fans; en el metraje se ve a Lil Nas X vestido con una bata de hospital y un gorro, mientras comenta entre risas: "Y cuando sonrío… esta es mi sonrisa completa ahora mismo".

A pesar del tono relajado con el que abordó el asunto, su mensaje estaba cargado de incertidumbre: "¿Qué demonios, hermano? ¡Ni siquiera puedo reírme bien! ¡Dios mío!". Aunque la situación era grave, el artista optó por enfrentarla con su característico sentido del humor, asegurando a sus seguidores que estaba bien y pidiéndoles que no se preocuparan por él.

Hospitalizan a famoso rapero por una parálisis facial parcial

En cuanto se difundió el video original, los seguidores de Lil Nas X no tardaron en mostrar su preocupación, pero el artista no tardó en calmar las aguas y por medio de sus historias de Instagram pidió a sus seguidores: "¡Dejen de estar tristes por mí! ¡Mejor muévanse!". Este mensaje, que iba acompañado de su habitual humor, parecía tener la intención de tranquilizar a su público y de quitar algo de peso a la situación.

La buena noticia llegó rápidamente cuando, en un nuevo video frente al espejo, Lil Nas X compartió una actualización sobre su condición. Con una sonrisa débil pero optimista, dijo: "Ya está mejorando. Aunque se nota que el ojo izquierdo parpadea más. El derecho sigue terco… pero mi sonrisa está regresando poco a poco"; esta muestra de resiliencia y humor ante la adversidad hizo que sus seguidores se sintieran más tranquilos.

¿Cuál es el estado de salud del rapero Lil Nas X?

Aunque no se ha confirmado un diagnóstico oficial, muchos fans y expertos especulan que este incidente podría tratarse de una parálisis de Bell, una afección que causa debilidad súbita en los músculos de un lado del rostro. La Clínica Mayo describe esta condición como una parálisis temporal que afecta a los nervios faciales, lo que impide que los músculos de un lado del rostro funcionen correctamente.

Los síntomas pueden incluir incapacidad para cerrar el ojo en un lado del rostro, caídas en la comisura de la boca y una sensación general de debilidad. Aunque se desconoce la causa exacta de esta condición, se cree que puede estar relacionada con una infección viral, como el herpes simple, aunque el diagnóstico puede variar.

La experiencia de Lil Nas X, quien es un joven de salud generalmente buena, resalta lo impredecible que puede ser el impacto de esta condición en cualquier persona.

Fotografía: Instagram/@lilnasx

Afortunadamente, la parálisis de Bell, en la mayoría de los casos, es reversible y la recuperación suele ocurrir de forma gradual en un periodo de semanas o meses. Además de los tratamientos médicos convencionales, como los medicamentos antiinflamatorios y terapias de fisioterapia facial, se recomienda a los pacientes mantener una actitud positiva y evitar el estrés, factores que pueden influir en la rapidez de la recuperación.