5 documentales sobre música que puedes ver en streaming para empaparte de tus artistas favoritos

Con la llegada del 2025, muchas de nosotras, especialmente las y los fans de la música, estamos ansiosas por el regreso de los conciertos y festivales que caracterizan la temporada musical. En México, el 2024 fue un año de emociones y recuerdos para las y los amantes de la música en vivo, pero con el inicio de este nuevo año, las presentaciones suelen tener una pausa de varias semanas antes de que se retome con normalidad la cartelera de conciertos.

No obstante, la música nunca se detiene, y para quienes esperan con ansias el regreso de los grandes eventos, hay una forma de mantener viva la llama de la pasión por la música: las películas y documentales musicales. Aunque las celebraciones decembrinas han terminado, aún hay quienes gozan de algunos días extra de vacaciones y este periodo de inactividad musical es perfecto para disfrutar de algunas producciones que te adentrarán por completo al mundo de tu artista favorito.

Los documentales musicales ofrecen la oportunidad perfecta para disfrutar de producciones cinematográficas que nos permitan revivir historias inolvidables, explorar las vidas de artistas que marcaron generaciones y aprender sobre los procesos creativos detrás de la música que amamos, brindando una experiencia casi tan envolvente como la de estar en un concierto en vivo, pero desde la comodidad de nuestro hogar.

5 documentales musicales para ver el fin de semana

El cine y la música siempre han tenido una relación especial, por lo que los documentales musicales no solo sirven como entretenimiento, sino como una ventana a la historia, la cultura y la evolución de los géneros musicales que amamos. Así que, si estás buscando algo para ver mientras llega la fecha de tu primer concierto, aquí te comparto algunas películas musicales que puedes ver desde la comodidad de tu casa.

A medida que esperamos el regreso de los conciertos en 2025, estas producciones nos permiten seguir conectados con los artistas que nos inspiran y que han dejado una marca indeleble en la historia musical.

Fotografía: Freepik.

"Taylor Swift: The Eras Tour"

Uno de los eventos musicales más esperados del 2024 fue, sin duda, el The Eras Tour de Taylor Swift, un espectáculo que abarcó todas las etapas de su carrera musical y duró casi dos años. Con una producción de alto nivel, tecnología innovadora y un setlist que incluyó sus éxitos más emblemáticos, The Eras Tour no solo fue un concierto, sino una experiencia única para las y los swifties.

Para aquellas personas que no pudieron asistir a este monumental evento, Taylor Swift decidió llevar la magia de la gira a las pantallas a través de "Taylor Swift: The Eras Tour", una película que captura la esencia de su espectáculo y que permite a las y los fans revivir la emoción de la gira. Este documental no solo muestra las actuaciones en vivo, sino que también ofrece una mirada entre bastidores a la producción de la gira y al impacto que tuvo en su carrera. La película está disponible en Disney+.

"Moonage Daydream" de David Bowie

David Bowie fue mucho más que un músico, fue un visionario que rompió barreras en la música, el arte y la cultura pop. "Moonage Daydream", dirigido por Brett Morgen (quien también realizó el documental "Kurt Cobain: Montage of Heck"), es una exploración visual y sonora de la vida y obra de Bowie, pues esta película no solo repasa su carrera musical, sino que se adentra en su filosofía artística, sus alter egos, y sus visiones sobre la vida y el futuro.

Utilizando material inédito, incluidos grabaciones de conciertos y archivos personales de Bowie, "Moonage Daydream" ofrece un viaje surrealista a la mente de una de las figuras más fascinantes de la música del siglo XX. Las y los fans de Bowie encontrarán en este documental una experiencia cinematográfica única que les permitirá conocer al hombre detrás del mito. Este fascinante proyecto está disponible en Amazon Prime Video.

"Beatles ’64" de The Beatles

La música de The Beatles sigue siendo una de las más influyentes de la historia por lo que en 2023, Martin Scorsese presentó "Beatles ’64", un documental que se sumerge en el fenómeno global conocido como "Beatlemanía", especialmente en torno a la histórica primera visita de los Beatles a Estados Unidos en 1964. A través de entrevistas con Paul McCartney y Ringo Starr, así como con músicos contemporáneos y fans de la época, este documental captura la energía única de la banda en sus primeros días de fama.

Lo fascinante de estre documental es cómo muestra el impacto social y cultural que la banda causó no solo en el ámbito musical, sino en la sociedad estadounidense en su conjunto. La aparición de The Beatles en "The Ed Sullivan Show", una de las emisiones televisivas más importantes de la historia, es analizada en profundidad, revelando cómo cambió el panorama de la música y la cultura pop. El documental está disponible en Disney+.

"Call Me Country: Beyoncé & Nashville’s Renaissance"

El 2024 será recordado como el año en que el country alcanzó nuevas alturas, convirtiéndose en uno de los géneros más influyentes del momento. Este resurgimiento se debe, en parte, a la incursión de artistas de renombre que han adoptado y reimaginado el sonido tradicional del country, llevándolo a nuevas audiencias y una de las figuras más destacadas en este movimiento fue Beyoncé, quien no solo exploró el género en su más reciente trabajo musical, sino que también decidió llevar esa experiencia al cine con un documental que profundiza en la relación entre su música y el renacer del country.

De esta forma, "Call Me Country: Beyoncé & Nashville’s Renaissance" es una obra en la que la cantante y productora nos permite acompañarla en el proceso creativo detrás de su aclamado álbum "Cowboy Carter". En este proyecto, Beyoncé no solo se adentra en los sonidos del country, sino que también reflexiona sobre su impacto en la industria, especialmente en un contexto culturalmente significativo como Nashville, la cuna de este género. A través de este documental, la artista pone en evidencia la contribución histórica de los afrodescendientes al country y las dificultades que siguen enfrentando en un espacio predominantemente blanco. Este fascinante documental está disponible en Max.

The Velvet Underground

Aunque no fueron reconocidos inmediatamente como los gigantes musicales que llegaron a ser, The Velvet Underground es una banda que dejó una huella profunda en la historia de la música. Fundada en la década de los 60, la banda liderada por Lou Reed ha sido una influencia clave para numerosos artistas a lo largo de las décadas, por lo que a través del documental "The Velvet Underground" dirigido por Todd Haynes, las y los espectadores tienen una oportunidad única de conocer la historia de la banda, sus innovaciones sonoras y su impacto en la música alternativa.

El documental combina entrevistas inéditas con miembros de la banda, como Reed y John Cale, con imágenes de archivo y presentaciones en vivo, lo que ofrece una visión completa de la vida del grupo. Esta obra es una oda a la creatividad y a la transgresión, además de ser un testimonio del cambio radical que representó en la música de la época. "The Velvet Underground" está disponible en Apple TV+.

