La reportera que inspiró a Leo Dan para escribir "Como te extraño", una de sus canciones más emblemáticas

El 2025 comenzó con una triste noticia para la música latina, pues a través de Instagram se dio a conocer la muerte de Leo Dan, uno de los artistas más queridos y respetados de los últimos tiempos. A sus 82 años, el cantante argentino dejó un legado de canciones que marcaron generaciones y que permanecen vigentes en el corazón de las y los fans que crecieron escuchando cada una de sus obras.

Nacido en el barrio porteño de Villa del Parque, Buenos Aires, el 22 de enero de 1942, Leopoldo Dante Tevez, conocido artísticamente como Leo Dan, comenzó su carrera en los años 60 como cantante y compositor, ganando rápidamente popularidad no solo en Argentina, sino en todo el mundo hispanohablante. Su música, cargada de melancolía y romanticismo, tocó el alma de millones de personas, lo que le permitió consolidarse como un referente de la balada romántica latinoamericana.

Con éxitos como "Mary es mi amor", "Te he prometido" y la emblemática "Cómo te extraño mi amor", Leo Dan alcanzó una fama internacional que lo convirtió en uno de los íconos más destacados de la música popular en español. Y es que el cantante argentino no solo fue un cantante de baladas románticas; fue un referente de la música latina que, con su talento, conquistó el alma de todo un continente. Desde los años 60 hasta la actualidad, su música ha sido un refugio de sentimientos y una puerta a la nostalgia para aquellas personas que lo siguen recordando.

De todos los temas que Leo Dan dejó a lo largo de su prolífica carrera, "Cómo te extraño mi amor" es sin duda uno de los más emblemáticos. La balada, que fue lanzada en 1964 como parte de su álbum homónimo, es una de las canciones más representativas de la música romántica en español y sigue siendo escuchada por nuevas generaciones de fans gracias a su atemporalidad ya sus letras profundas que hablan del amor, la espera y el desamor.

"Cómo te extraño mi amor" tiene una historia fascinante detrás de su creación y en una entrevista realizada por el diario colombiano La Patria , Leo Dan relató que la canción nació de una experiencia personal vivida durante la grabación de la película "¡Cómo te extraño…!" en 1966, en la ciudad de Córdoba, Argentina. En ese momento, el cantante tuvo un fugaz encuentro con una reportera brasileña llamada Soraya, quien lo entrevistó sobre su éxito anterior, "Celia", pero debido a la agenda apretada de ambos, nunca se pudo concretar la plática y la comunicación entre ellos se perdió.

La falta de contacto con Soraya, sumada a la frustración de no poder resolver lo pendiente, llevó a Leo Dan a escribir la canción; inicialmente, la balada iba a llamarse "Soraya", en honor a la periodista que lo había inspirado, pero con el paso del tiempo y mientras el artista seguía esperando una llamada que nunca llegó, el título cambió a "Cómo te extraño mi amor", reflejando la tristeza y la nostalgia que embargaron a Leo Dan durante aquel periodo de espera.

Como no tenía tiempo, le dije que cuando fuera a Buenos Aires la atendería y le contaría la historia. Nunca coincidimos: cuando esperaba su llamada en el hotel, nunca lo hacía y cuando llamaba, yo no estaba [...] Mientras esperaba que ella me contactara empecé a componer la canción que se debió titular ‘Soraya’, como se llamaba la reportera, declaró Leo Dan en una entrevista del 2013.