4 momentos de "The Eras Tour" para recordar por qué Taylor Swift es la industria musical | VIDEO

En el mundo hay conciertos trascendentales, como cuando Queen se presentó en el icónico Estadio de Wembley y más de 100 mil personas corearon sus canciones o cuando el festival Woodstock de 1969 albergó a 400 mil personas y se convirtió en leyenda. Pero en una industria dominada por la mirada masculina y el odio hacia todo lo que representa la experiencia de ser mujer, la mismísima Taylor Swift ha pasado a la historia con su inolvidable "The Eras Tour" que después de casi dos años llegó a su final el pasado 8 de diciembre de 2024 en Vancouver, Canadá.

Y es que después de 149 conciertos alrededor de todo el mundo, las y los swifties necesitan un gran abrazo pues han sido testigos de como una era completamente diferente llega a su fin para consolidar a Taylor como una de las cantantes más importantes en la historia de la música. Es así como Taylor Swift se ha convertido en una leyenda viviente del pop, demostrando también ser una fuerza imparable en la música.

Por ello, el "The Eras Tour" no solo celebró su carrera multifacética, sino que logró redefinir los estándares del espectáculo en vivo convirtiéndola Swift en un fenómeno cultural. Sus habilidades como compositora, su conexión emocional con las y los fans y su talento para crear espectáculos inolvidables la han posicionado como una de los artistas más influyentes de la historia. Cada momento de esta gira es un recordatorio de su versatilidad y del impacto que tiene en la música, la moda y el entretenimiento global.

4 momentos que demuestran que el universo es fan de Taylor Swift

Es así como el "The Eras Tour" de Taylor Swift nos regaló momentos que quedaron grabados para quienes crecieron escuchando a TayTay; para quienes fueron testigo de cada era y se identificaron con ella; para quienes se desgarraron la garganta coreando cada una de sus canciones e hicieron amigas esperando que iniciara el show y para quienes (por alguna u otra razón) no pudieron alcanzar el sueño de ver a la rubia en vivo.

Su capacidad para liderar tanto en el arte como en los negocios la posición no solo como una artista, sino como un símbolo de poder y resiliencia en la música contemporánea.

Fotografía: Instagram/@taylorswift

Para honrar cada una de estas memorias, plataformas como TikTok se han llenado de emotivos videos en donde se hace un pequeño recuento de todo lo que sucedió en esta magnífica serie de conciertos, pero hay uno que ha saltado a la vista, pues demuestra como incluso el universo hizo de las suyas para acompañar a Swift en cada una de sus presentaciones. El metraje, realizado por la usuaria Liz Romero, se ha convertido en una prueba más de la importancia de la rubia en la industria musical y aquí te comparto tan sólo 4 momentos que lograron quedar grabados en el corazón de miles de swifties.

Lluvia en CDMX que acompañó la canción "Midnight Rain"

De acuerdo con Liz Romero, en la tercera noche de conciertos realizada por Taylor Swift en la Ciudad de México sucedió algo mágico ya que mientras la cantante hacía una interpreptación magistral del tema "Midnight Rain", una pequeña brisa comenzó a bañar a las y los asistentes, quienes nerviosos por el impredecible clima de aquellos meses pensaron que un diluvio estaba a punto de comenzar. Pero el destino no quería a swifties mojados y lo demostró cuando al finalizar la canción la lluvia se disipó por completo, dejando a las y los asistentes con la certeza de que Tláloc podría ser seguidor de la rubia.

Avión en Argentina mientras sonaba "Labyrinth"

Otro momento mágico sucedió en Argentina cuando Taylor se encontraba sentada en el piano interpretando "Labyrinth", pues en medio de las luces y dentro de un cielo completamente oscuro se pudo ver a un avión que pasaba encima del estadio y aunque esto podría parecer un aterrizaje cualquiera, esta aparición sucedió mientras TayTay cantaba "I thought the plane was going down" ("pensé que el avión se estaba cayendo"), línea que pertenece a esa canción. Los gritos de euforia no se hicieron esperar e incluso la cantante pareció quedar atónita ante la coincidencia.

Taylor Swift es un ejemplo de cómo el talento, la estrategia y el activismo pueden converger para crear una fuerza cultural sin precedentes.

Fotografía: Instagram/@taylorswift

Relámpago en Munich al cantar "Karma"

Una de las canciones más pedidas en este tour fue "Karma", tema que pertenece al álbum "Midnights" del 2022 y es que además de tener la energía poética que caracteriza a la cantante, también cuenta con referencias con las que muchas personas se han identificado. Y parece ser que esta energía swiftie fue canalizada durante su presentación en Munich, Alemania ya que mientras TayTay pronunciaba las palabras "karma is the thunder" ("el karma es un relámpago"), el cielo nocturno se vio iluminado por un enorme relámpago en donde la naturaleza pareció confirmar su amor por la rubia.

Los cielos tornándose de los colores de la era "lover"

Como pudimos ver, los cielos del mundo jugaron un papel importante en cada uno de los 149 conciertos de Taylor Swift, pero una de las partes favoritas de las y los swifties era cuando el atardecer parecía emparejarse con cada una de las eras, pues varias personas compartieron como el atardecer adquiría los colores de la era "lover" justo cuando en el escenario se encontraba la rubia interpretando ese momento de su carrera. Las tonalidades pastel y la voz de TayTay logró transportar a las y los asistentes a un lugar mágico que ahora se ha convertido en memoria. Si "la industria musical" es, en parte, el acto de conectar con millones de personas a través del arte y capitalizar esa conexión, Swift lo personifica como nadie más.

Fotografía: Instagram/@taylorswift

¿Por qué se dice que Taylor Swift es la industria musical?

Cuando alguien dice que Taylor Swift es la industria musical, no se trata de una afirmación vacía o un ego desmedidp, sino de una afirmación respaldada por datos, logros y una trayectoria que ha redefinido lo que significa ser una artista en el siglo XXI. Desde su irrupción en la escena country como una adolescente con mucho que decir hasta su estatus actual como una de las artistas más influyentes del mundo, TayTay ha trascendido géneros, expectativas y barreras impuestas, particularmente a las mujeres en la industria musical.

Swift no solo canta y compone, sino que también diseña narrativas completas que conectan profundamente con su audiencia, pues cada álbum es un microcosmos que combina letras profundas, melodías cuidadosamente elaboradas y una capacidad única para capturar emociones universales. A la par de esto, la rubia ha desafiado las normas de poder en la industria ya que como las y los swifties saben, en 2019 su disputa con su exdiscográfica Big Machine Records puso en el foco una lucha histórica de las y los artistas: el control sobre sus propios derechos de autor.

Fue así como su decisión de regrabar sus álbumes para recuperar la propiedad de su música no solo es una jugada audaz, sino también un mensaje poderoso para otras artistas ya que en un entorno donde las mujeres han sido sistemáticamente subestimadas y explotadas, Swift está escribiendo un nuevo modelo de autogestión y empoderamiento. Su capacidad para llenar estadios no es solo un testimonio de su talento, sino de su influencia cultural y empresarial.

Fotografía: Instagram/@taylorswift

Y es que en una industria dominada históricamente por hombres en los niveles de poder y decisión, Taylor Swift ha roto techos de cristal de múltiples maneras. Ha utilizado su plataforma para hablar sobre desigualdades de género, abuso de poder y discriminación, a menudo enfrentándose a la crítica pública; más allá de su propia lucha, su carrera es un testimonio del poder femenino en un espacio que ha intentado, repetidamente, minimizar las voces de las mujeres por lo que cada premio ganado, cada récord roto y cada movimiento estratégico refuerza la idea de que las mujeres no solo pertenecen a la industria musical, sino que pueden liderarla.

Decir que Taylor Swift es la industria musical no es solo un reconocimiento a su impacto, sino también una invitación a reflexionar sobre cómo el talento, la estrategia y la resistencia pueden cambiar las reglas del juego. Es un recordatorio de que el arte, cuando está en manos de alguien decidido a desafiar el status quo, puede ser tanto una fuerza creativa como un acto revolucionario.

