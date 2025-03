SEP: ¿Habrá MULTA para los padres de familia que envíen COMIDA CHATARRA como lunch a sus hijos?

El pasado 30 de septiembre de 2024, el Diario Oficial de la Federación compartió que, con el objetivo de fomentar los estilos de vida saludables, las escuelas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) tendrían prohibido vender comida chatarra a los alumnos. Estas medidas entraron en vigor desde el 29 de marzo de 2025 en todas las escuelas del país.

De acuerdo con información del Manual de Alimentos en las Escuelas de la SEP, los lineamientos son obligatorios en todas las escuelas de los tres tipos educativos: Básica, Media Superior y Superior, por lo que deberán acatarlos. Las instituciones que hagan caso omiso podrían ser acreedoras a sanciones económicas.

Las autoridades sanitarias han alertado sobre la ingesta de los alimentos chatarra, los cuales generalmente contienen altos niveles de azúcares, grasas saturadas, sal y aditivos artificiales, mismos que pueden causar obesidad en los niños. Por ello, las autoridades educativas han decidido tomar acciones al respecto y han prohibido la venta de estos productos dentro de las aulas; también, han exhortado a los padres de familia a no enviar este tipo de alimentos para sus hijos.

¿Los padres de familia serán multados si envían comida chatarra a sus hijos?

Se pide a los padres de familia evitar estos alimentos. Foto: freepik.

Sobre si los padres de familia podrían ser multados por enviarle comida chatarra a sus hijos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha aclarado la situación y ha revelado que no se darán sanciones económicas a los tutores que quieran enviar comida chatarra a sus hijos, pero, les exhortó a no hacer eso y en su lugar optar por una dieta saludable para los menores de edad, quienes son más vulnerables a enfermedades como la obesidad.

"No, no te van a castigar, pero no debes. No debe comerse ni papitas fritas, ni refrescos, ni nada de eso que hace mucho daño a la salud. De vez en cuando a lo mejor uno, pero nada de que estar tomando diario", dijo la mandataria en una de sus más recientes conferencias mañaneras desde Palacio Nacional. La mandataria pidió a los padres de familia procurar enviar comida saludable a sus hijos: "a todas las madres y padres de familia, es mejor un taquito de frijol que una bolsa de papas; es mejor una fruta que uno de esos pastelitos que tienen tanta azúcar. De vez en cuando está bien, pero no siempre”, dijo.

¿Las escuelas serán multadas por vender comida chatarra?

Las escuelas ya no podrán vender comida chatarra. Foto: freepik.

No obstante, según lo establecido por la SEP, en caso de que las escuelas permitan la venta de alimentos y bebidas no permitidos para las escuelas, estarán incurriendo en las infracciones y estas sí se harán acreedoras a sanciones, las cuales pueden ser económicas, mismas que rondan los 10 mil pesos mexicanos y hasta los 113 mil pesos.

"En caso de incumplimiento de las obligaciones contenidas en los presentes Lineamientos y su Anexo Único, así como la omisión de dar aviso a las autoridades correspondientes, la autoridad escolar será responsable", precisó la SEP a través del Manual de Alimentos en las Escuelas. En este sentido, la dependencia recuerda a los centros educativos que desde el próximo 31 de marzo "quedará prohibida la venta y publicidad de alimentos o bebidas con bajo valor nutricional y alta densidad energética, dentro de los centros escolares".