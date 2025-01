¿Cazzu manda indirectas a Christian Nodal en su nueva canción?, esto es lo que dice la letra de “Dolce”

Cazzu ya estrenó su nueva canción “Dolce”, tema que corresponde a su regreso a la música después de la pausa que tomó al convertirse en madre de su hija Inti, bebé que tuvo con su expareja Christian Nodal. El tema está generando una gran polémica entre sus fanáticos ya que hay quien piensa que va dedicado a su pasado amor.

La cantante argentina se une a los corridos tumbados con una canción que los seguidores ya especulan va dedicada a su expareja Christian Nodal por todas las referencias que aparecen, una de ellas es que Cazzu lleva cuernos en la cabeza, que puede ser un símbolo de infidelidad en su pasada relación.

¿Qué dice la letra de “Dolce” la nueva canción de Cazzu?

Te creí y yo no doy más de una oportunidad

Ojalá te dure eso de aparentar

Mujeres bonitas, ninguna real

Como yo, que contigo estaba a morir y a matar

Dudo que una así te vuelvas a encontrar

Me voy, pero antes me voy a vengar



Yo también (Yo también)

Yo también sé bien cómo portarme mal

Y sé bien qué hacer para hacerte llorar

A ver si aprendes a valorar



Y voy a salir por la noche

A ponerme ese vestido Dolce

Que ya sabes, me queda tan bien

Con ?l mismo que te enamoré

Y vas a salir a buscarme?

Y te lo juro, no vas a encontrarme

Si esa vez te la pasaste bien

Esta noche, papi, yo también

Se te olvidó

Que lo sabes te lo enseñé yo



Qué bien que suena Cazzu en el corrido

Dice



Si ya tengo mi Mercede', ¿pa' qué quiero una G-Wagon?

Me quería dar diamante', ya me los había comprado

Mucho ante' de conocerte yo ya había coronado

Y hasta ahora me había controlado



Y yo también (Yo también)

Yo también sé bien cómo portarme mal

Y sé bien qué hacer para hacerte llorar

A ver si aprendes a valorar



Y voy a salir por la noche

A ponerme ese vestido Dolce

Que ya sabes, me queda tan bien

Con el mismo que te enamoré

Y vas a salir a buscarme

Y te lo juro, no vas a encontrarme

Si esa vez te la pasaste bien

Esta noche, papi, yo también

Sigue leyendo:

Cazzu se une a los corridos tumbados, esta es la fecha y hora para el estreno de su canción: VIDEO