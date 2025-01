Tiktoker asegura estar embarazada de Christian Nodal; manda mensaje a Pepe Aguilar

Christian Nodal continúa en el ojo del huracán por su matrimonio con Ángela Aguilar y esto parece estar lejos de terminar, pues recientemente una influencer de nombre Iveeth destapó una supuesta infidelidad del cantante asegurando que tenían una relación y compartió imágenes que lo probarían. Aunque esto fue desmentido por la familia Aguilar, la joven insiste en que no se trata de un truco y aseguró estar embarazada del sonorense por lo que también le envió a Pepe Aguilar amenazando con revelar información que los comprometería.

A finales de 2024, la tiktoker identificada como Iveethzzz compartió fotografías de los regalos que habría recibido del intérprete de "Botella tras botella" sugiriendo que había un romance entre ellos. Las imágenes se hicieron virales y desataron un fuerte debate en redes, pues mientras algunos internautas le externaron su apoyo a la joven otros aseguraron que se trataba de un montaje o, incluso, algunos señalaron que habrían sido creadas con inteligencia artificial (IA).

A través de una serie de mensajes compartidos a través de sus historias en Instagram, Iveeth asegura estar esperando su primer hijo junto Christian Nodal. También aprovechó para dirigirse a Pepe Aguilar, a quien dijo no temer y aseguró haber sido contactada por medios de comunicación para dar su versión del supuesto romance con la estrella de regional mexicano; además, amenazó con revelar supuesta información que compromete a la famosa familia.

“Señor Pepe Aguilar, usted podría amenazar, denunciar a medio mundo incluyendo a influencers y ellos le tienen miedo porque no tienen con qué pagar ni quién los defienda. Tampoco tiene pruebas sobre cositas. En cambio, yo sí tengo muchas cosas, y a mí lo que es su hija me importa un comino si queda mal, esa niña nadie la quiere. Le pido que así como ha denunciado a otros lo haga conmigo, así yo puedo destaparle muchas cosas. A mí, ni usted ni nadie me puede impedir que yo diga abiertamente que estoy embarazada. Ya ni mi familia hace pedo por eso, entonces usted guarde silencio antes que yo diga tantas cosas”, se lee en el mensaje de Iveeth.