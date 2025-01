Emiliano Aguilar hijo de Pepe Aguilar manda contundente mensaje sobre su carrera como cantante

Emiliano Aguilar Treviño es el hijo mayor de Pepe Aguilar y el único que aun estando dentro de la escena de música no interpreta temas de regional mexicano, tal y como lo hace su famosa familia, ya que decidió establecerse dentro de los géneros de rap y hip hop.

El hijo de Pepe Aguilar muestra su desarrollo como artista en sus plataformas digitales y de música, el cantante ha dado a conocer su emoción por colocarse como una de las estrellas más relevantes dentro de los géneros urbanos y está muy contento de lo que a logrado por sus propios méritos, ya que el ha dicho que no cuenta con la ayuda de su famoso papá.

Una de las primeras publicaciones fijas del 2025 en Instagram que hizo Emiliano Aguilar es en donde asegura que este año trabajará a tal grado de que su música llegue a la cima, el famoso fue muy puntual en que va a lograr todos sus objetivos y que será gracias al apoyo de la gente que ya conoce su trabajo.

Emiliano Aguilar en el contundente mensaje que escribió en su cuenta oficial en Instagram puntualizó en que sigue luchando para que las historias que salen de las calles sean reconocidas por el público y que sus canciones se conviertan en exitosos himnos del hip hop y el rap.

“Este año rifa la calle. No voy a parar de echarle chingazos. Guarden esto, de mi se acuerdan voy a andar en la cima. Primeramente, Dios y con la ayuda de ustedes. Fuck all than quitting shit, this year in mine”, fue lo que escribió Emiliano Aguilar en su mensaje en Instagram.