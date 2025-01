Pepe Aguilar responde a las críticas por la ausencia de su hijo Emiliano en su foto de Año Nuevo

El 2024 no fue un año fácil para la dinastía Aguilar debido a la ola de críticas que enfrentaron tras destaparse el romance de Ángela con Christian Nodal, algo ante lo que Pepe Aguilar se mantuvo alejado durante un tiempo hasta que decidió defender a la menor de sus hijas respondiendo con humor a los comentarios en redes sociales. Una estrategia que repitió con su reciente foto familiar con la que celebró Fin de Año, pues fue cuestionado por la ausencia de su hijo mayor, Emiliano.

El intérprete de "Prometiste" compartió una fotografía en su cuenta de Instagram junto a su esposa, Aneliz Álvarez, y sus hijos, Ángela, Aneliz y Leonardo, con la que envió un mensaje a sus fanáticos con motivo del Año Nuevo: "De mi familia a la tuya. Esperando que el próximo año venga lleno de bendiciones para ti que estás leyendo esto y para todas las personas importantes en tu vida. ¡Con todo al 2025!".

Aunque algunos detalles llamaron la atención de los internautas en la postal de Año Nuevo de Pepe Aguilar, pues en ésta no aparece Christian Nodal con quien recientemente dejó claro que no existe ningún conflicto al invitarlo al escenario durante su concierto en Querétaro. Además, cuestionaron al cantante sobre la ausencia de su hijo mayor, Emiliano, quien en algunas entrevistas ha revelado que está distanciado de su padre y que, incluso, no conoce a su nieta.

Fiel a su estilo, Pepe Aguilar respondió a los comentarios en redes sociales y entre éstos al relacionado sobre su hijo Emiliano que no celebró con ellos Año Nuevo: "Pues supongo que en su casa. Felices fiestas". El también productor musical hizo mofa de una de las frases que marcaron el 2024 para su hija Ángela y el escándalo que enfrentó por su matrimonio con Christian Nodal, pues contestó con un emoji de risa y un "Gracias" al mensaje de una fanática "Fan de su familia".

El patriarca de la dinastía Aguilar se ha negado a revelar detalles sobre la relación que tiene con su hijo mayor, aunque en una entrevista le hizo saber que siempre tendría un lugar en su familia si deseaba acercarse a ellos. Mientras tanto, Emiliano no se ha quedado callado, pues en recientes entrevistas ha mencionado el poco apoyo que ha recibido de su padre en su debut musical bajo el ritmo de rap y hip-hop, aún cuando enfrentó una fuerte crisis económica.

Trabajaba de plomero en Estados Unidos y en construcción. Andaba abajo de las casas haciendo todo ese rollo y es un jalesote (…) Nunca le he pedido ni un centavo a mi papá, así como de ‘ay, apa, préstame, no sé, 500 pesos, o préstame 500 dólares, o lo que sea’. No, nunca le he pedido. Todos me dicen: ‘Oye, Carnal, tan fácil sería tú llegaras con tu papá y decirle: ‘oye, apa, me ayudas con la música y en caliente y ya estás en donde quieres estar en dos meses’, y yo digo: ‘nel, carnal’, me la quiero rifar yo solo”, dijo en entrevista para el canal de YouTube GAFE423.