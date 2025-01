Ante llegada de Trump, México debe implementar un programa de reintegración migrante: Eunice Rendón

A sólo tres días de la toma de protesta de Donald Trump como el 47 presidente de los Estados Unidos, el Gobierno de México debe implementar un programa de reintegración migrante ante la posibilidad de que el republicano inicie con deportaciones, así lo declaró Eunice Rendón, Coordinadora Nacional de Agenda Migrante, en entrevista con Heraldo Televisión.

Esto requerirá evidentemente de otros procesos a implementar, destacó, como el de oportunidades laborales, convenios con el sector privado, atención en la educación, contacto con otras dependencias, y sobre todo de más presupuesto para los consulados si lo que se desea es ampliar las asesorías y la defensa legal, en particular de aquellos que ya se tiene identificado como los que se encuentran próximos a zonas con alta población de migrantes indocumentados.

"El Gobierno mexicano está haciendo un esfuerzo, es decir, hemos visto a la Presidenta (Claudia Sheinbaum) convocando a los gobernadores, a funcionarios de alto nivel, de que ha hecho algo. Y está tratando de responder a lo que se viene," declaró.

Si bien Rendón reconoció no conocer bien cuál va a ser el plan a implementar por el Gobierno de México, "porque no me queda claro cuáles son los pasos, sí se está armando un modelo para la recepción (de migrantes) pero no sabemos los detalles. Algo importante del Gobierno mexicano va a ser no solo concentrarse en la recepción," sino ir más allá, expuso.

Afectaciones a la dinámica social y a la salud de la población migrante

El Gobierno mexicano "sí está armando un modelo para la recepción (de migrantes) pero no sabemos los detalles", indicó Rendón. FOTO: Especial

Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos habrá una afectación a la población migrante en diversas facetas, la primera de ellas será a la dinámica social y a la salud mental de los migrantes, aseguró Eunice Rendón en Referente Televisión:

"Estas 100 acciones ejecutivas que pretende implementar al llegar, esta incertidumbre genera una afectación ya directa a su dinámica social (...) Con estas acciones ejecutivas y políticas que (Trump) active desde el primer día, va a implementar redadas y esto genera dinámicas muy perversas", expresó.

Rendón anticipó que el próximo 20 de enero Donald Trump "va a salir con alguna medida extraordinaria: estos meses lo ha estado diciendo que lo quería tomar como un tema de seguridad nacional, y lo que es una realidad es que va a querer dar un mensaje a su audiencia desde el primer día de que su Gobierno" de que va a reaccionar con mano dura ante el fenómeno migratorio.

Es posible que veremos redadas y detenciones atípicas: Eunice Rendón

Trump va a comunicar muy fuerte que él sí tiene mano dura con los migrantes, destacó Rendón. FOTO: Especial

La Coordinadora Nacional de Agenda Migrante también prevé redadas y detenciones atípicas con el ascenso de Trump al poder: "Yo creo que sí veremos redadas y detenciones atípicas, lo que sí vamos a ver son acciones muy visibles.

Lo que va a hacer es comunicar muy fuerte que él sí tiene mano dura con los migrantes y que sí va a ser un efecto diferenciador en comparación con el Gobierno de Joe Biden", expuso.

