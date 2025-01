Filtran fotos de la boda religiosa de Gussy Lau, exnovio de Ángela Aguilar

Los éxitos en la industria y el talento como compositor de Gussy Lau se vieron opacados hace tan sólo unos años por el escándalo tras destaparse su relación con Ángela Aguilar, esto debido a la diferencia de edad entre ellos ya que la cantante es 15 años menor. Sin embargo, el músico parece haber dejado de lado aquella amarga experiencia ya que recientemente llegó al altar en una íntima ceremonia religiosa de la que se filtraron algunas fotografías.

En abril de 2022 se difundieron en redes sociales románticas fotografías en las que se observaba a Gussy Lau y la llamada “Princesa del regional mexicano” entre besos y abrazos. Mientras la cantante aseguró sentirse “defraudada”, el compositor enfrentó una ola de críticas en redes sociales al ser señalado de filtrar las imágenes, algo que negó más tarde asegurando que habría sido una persona en la que él confiaba.

A través de Instagram, la influencer de espectáculos "Reina Venenosa" compartió las primeras imágenes sobre la boda religiosa del compositor Gussy Lau. Aunque se mencionó que la ceremonia se habría realizado el pasado 9 de enero aún no se ha confirmado nada, pero en las postales se observa un árbol de Navidad que decora la iglesia mientras los novios están frente al altar y el músico usa un traje clásico en color negro.

En noviembre de 2024 el usuario "La Camaleona" difundió algunas fotografías de lo que parecía la boda por el civil del ganador de dos Latin Grammy celebrada en Mazatlán, Sinaloa. Tras el escándalo con Ángela Aguilar, el compositor ha mantenido su vida privada alejada de los reflectores, por ello es poco lo que se sabe sobre su esposa de la que únicamente ha publicado imágenes en sus redes sociales en las que aparece de espaldas.

Ante la polémica, en un encuentro con los medios retomado por “Venga la Alegría” el compositor Gussy Lau no evitó ser cuestionado sobre la boda de su expareja por lo que puntualizó en los buenos deseos que guardaba para ella por el tiempo que estuvieron juntos. Además, el músico también ha trabajo en el pasado con Nodal, algo que estaba por repetirse ya que tuvieron contacto, pero no lograron concretar nada.

“Definitivamente, yo siempre voy a estar muy contento si le va bien a ella, yo jamás voy a poder sentir, no soy ese tipo de persona, y se lo juro que no lo digo por quedar bien, ella sabe perfectamente, que si ella está contenta y está feliz con quien sea, yo voy a estar contento (…) Los pocos meses que estuvimos juntos, recordarlos, y pues ya, ya no voltear atrás y seguir adelante”, dijo el cantante.