Imelda Garza Tuñón niega ser la autora de las amenazas en contra de Maribel Guardia y pide respeto

La disputa legal entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón por la custodia de José Julián, único nieto de la actriz, ha escalado en las últimas semanas, derivando en acusaciones mutuas de amenazas. Este nuevo capítulo comenzó durante los primeros días del 2025 cuando Guardia denunció haber recibido amenazas a través de mensajes de texto, señalando a personas cercanas a su exnuera como posibles responsables.

Cabe recordar que la relación entre Maribel Guardia e Imelda Garza comenzó a deteriorarse desde el fallecimiento de Julián Figueroa en abril de 2023. En enero de 2025, Guardia presentó una denuncia por violencia familiar contra Imelda, acusándola de descuidar a su hijo, así como de consumir alcohol y drogas.

Ante ello, las autoridades determinaron que José Julián permanecería temporalmente con su abuela mientras se investigaban las acusaciones. Imelda, por su parte, negó las acusaciones y manifestó su disposición a someterse a pruebas toxicológicas para desmentirlas. También señaló supuestas irregularidades en el proceso legal, indicando que no se le permitió declarar y que su hijo fue sustraído de la fiscalía sin su consentimiento.

Las disputas legales han llevado a que las autoridades impongan limitaciones a Maribel Guardia para convivir con su nieto, estas medidas de restricción complicaron aún más la relación entre ambas partes. A esto se suman las amenazas denunciadas por la actriz, quien señala a su exnuera como responsable de las mismas.

Ante ello, Imelda había permanecido callada hasta hace unos días cuando, durante una misa que organizó para conmemorar el segundo aniversario luctuoso de Julián Figueroa, Imelda negó categóricamente estar detrás de las amenazas dirigidas a Maribel Guardia e incluso pidió respeto por la privacidad de su exsuegra.

No han sido de parte de nadie de mi familia. Pido mucho respeto, es la abuela de mi hijo al final del día y yo no estoy de acuerdo con que nadie amenace a nadie, eso no me gusta para nada, dijo Imleda Garza Tuñón.