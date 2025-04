La actriz mexicana Natasha Dupeyrón ha conmovido a miles de personas en redes sociales tras compartir un emotivo video en el que recibe su certificado de preparatoria. Entre lágrimas, la también activista agradeció el apoyo de su familia y reflexionó sobre las razones por las que este logro, aparentemente común, representa una victoria personal llena de significado.

El momento fue captado en un clip de poco más de un minuto que la propia Dupeyrón compartió en su cuenta de Instagram, donde suma más de 1 millón de seguidores. En el video se le ve abriendo un sobre blanco, cuidadosamente sellado y al sacar el documento y leer su nombre completo impreso en el certificado, su expresión cambia inmediatamente; se cubre el rostro con las manos y rompe en llanto.

Natasha Dupeyrón es ampliamente conocida por su trabajo como actriz infantil en telenovelas como "Carita de Ángel", "Peregrina" y "Lola, érase una vez". Desde muy joven, combinó su carrera artística con su crecimiento personal, lo que la llevó a tomar decisiones difíciles en torno a su formación académica, pues como muchas otras figuras públicas que inician su trayectoria desde temprana edad, Natasha tuvo que posponer algunos aspectos de su vida escolar para atender compromisos laborales.

A sus 33 años, Dupeyrón explicó que su decisión de retomar los estudios formales fue motivada en parte por un proceso personal de autoconocimiento, pero también por la influencia de personas cercanas que la alentaron a seguir aprendiendo, sin importar el momento de la vida en que se encontrara; igualmente, la actriz afirmó que a pesar de haber comenzado a trabajar desde niña en el mundo del espectáculo, siempre había sentido que tenía una "deuda pendiente" con su educación formal.

Con un sorprendente promedio de 9.5, las imágenes de su logro no tardaron en viralizarse, obteniendo cientos de comentarios positivos. Y es que además de su carrera artística, Natasha es reconocida por su labor como activista en temas de derechos humanos, feminismo y salud mental, por lo que este nuevo paso en su vida no solo representa un logro personal, sino también una declaración simbólica para muchas mujeres que, por diversas razones, tuvieron que aplazar sus estudios.

Cuando era niña, no fui a la escuela. Trabajé desde muy chica, y crecí con la idea de que estudiar no era para mí. Que no podía. Que no servía para eso [...] Pero hace un año, después de mucha terapia (jeje) me atreví. Empecé a estudiar. Me dio miedo, dejé trabajos para poder concentrarme, estudié horas, me frustré, me juzgué, me quise rendir… pero seguí, escribió la actriz.