Maribel Guardia habla por primera vez de su nuera, Imelda Garza: "Tendrá que rehacer su vida"

Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia, murió el día 9 de abril de 2021 en la Ciudad de México, dejando una tristeza inmensa en su familia, incluida Imelda Garza Tuñón, su esposa, y José Julián, su pequeño hijo; quienes han expresado su dolor frente a la prensa y las redes sociales.

Sin embargo, es poco lo que se sabe de la relación entre Maribel e Imelda, por lo que a su llegada al teatro para regresar a su papel en "Lagunilla mi Barrio", la prensa la confrontó sobre lo que pasará con la familia que había empezado a construir su hijo, y son más unidas de lo que parece.

Crédito: Instagram / Maribel Guardia

En primer lugar, aseguró que su nuera se quedará bajo su tutela, al igual que su pequeño nieto, por lo tanto, se preocupará por cada detalle de su vida, como que coman bien, y que se mantengan saludables. Además, todo el amor que tiene para dar será exclusivamente para ellos.

"Mi nuera, que la adoro, porque es una niña que mientras esté en mi tutela, la voy a cuidar y la voy a amar; me preocupo cuando come que coma bien, porque luego no come bien y yo: ´Tienes que comer' y me siento con ella a que coma, la quiero mucho y le pido a Dios para que dirija sus pasos", dijo la actriz y cantante.

Por otra parte, aseguró que es consciente de que en algún momento tendrá que hacer su vida, partir del hogar y probablemente construir una nueva familia, o simplemente seguir con sus asuntos de manera independiente, por lo que ya se prepara mentalmente para ello, y le da todo su apoyo.

Crédito: Instagram / Julián Figueroa

"En algún momento, mi preciosa Imelda yo sé que va a tener que rehacer su vida, es una niña muy guapa, muy joven, y sé también que mi nieto -que no quisiera desprenderme de él- en algún momento voy a tener que hacerlo, y le pido a Dios que me dé valor para entender todas esas fases que una tiene que entender", explicó la famosa histrionisa.

Por último, reveló que quiere mucho al nieto José Julián, pero lamentablemente vendrá ese momento en el que también tendrá que desprenderse de él, aunque siempre sabrá que está para él en todo momento, para brindarle su protección, su cuidado y todo el amor que se merece.

"Mientras lo tenga conmigo lo voy a proteger y, de lejos, a donde esté, siempre voy a estar protegiéndolo, cuidándolo y amándolo; dándole todo lo que necesita", precisó.

Crédito: Instagram / Julián Figueroa

Imelda Garza Tuñón, mejor conocida como Ime, se casó con Julián Figueroa en 2017; desde antes de la unión, ella era ya una famosa modelo de instagram con cientos de seguidores. También empezó a incursionar en el mundo de la cantada y estrenó un par de sencillos que presentó por varias partes de la República. Por otra parte, se ha desempeñado como actriz.

SIGUE LEYENDO:

Pati Chapoy hace impactante revelación tras conflicto con la hija de Olivia Collins, recuerda encuentro con su exmarido

VIDEO | Maribel Guardia comparte momentos con su nieto José Julián en el parque: “Mi luz en este momento”

Erika Buenfil le manda un mensaje a Maribel Guardia tras muerte de Julián Figueroa: "Yo sigo triste"