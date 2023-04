"Voy a salir adelante": Maribel Guardia da un inspirador mensaje ante la muerte de Julián Figueroa

Julián Figueroa, único hijo de la actriz Maribel Guardia, falleció el pasado domingo 9 de abril, hasta ahora la actriz ha dado pocas declaraciones a la prenda, pero fue el conductor de "Ventaneando", Daniel Bisogno quien reveló un inspirador mensaje que le envió su también compañera en la puesta en escena "Lagunilla mi Barrio", en el que asegura que aunque sea la prueba más complicada de su vida "va a salir adelante".

Ante la gran cobertura que tuvo la muerte de su hijo, la cantante y actriz decidió hablar ante las cámaras, y visiblemente afectada, compartió su sentir, sin embargo, todos los servicios funerarios y posteriores rituales se realizaron en privado, por lo que sólo algunas personas del medio del espectáculo han podido hablar y ver en persona a Guardia, y es precisamente el presentador del programa de espectáculos quien relató cómo fue su encuentro.

En la transmisión de este miércoles en "Ventaneando", Bisogno contó que fue uno de los asistentes a la misa que se realizó por el novenario de Julián Figueroa. El conductor explicó que debido a su cercana relación por trabajar juntos en diversas puestas en escena, el esposo de la actriz, Marco Chacón, se comunicó con él para que fuera uno de los acompañantes de la familia en este difícil momento.

Al recordar al nieto de Maribel, los conductores del programa de espectáculos aseguraron que el pequeño José Julián se ha convertido en un motor de vida para la costarricense, y ante la afirmación Daniel recordó un inspirador mensaje de su amiga y compañera, en el que le dijo que a pesar de la prueba tan difícil que vive por perder a su único hijo, piensa en salir avante de la situación.

"Con esas ganas de salir adelante, porque a mi Maribel me lo dijo en un mensaje: 'voy a salir adelante', me dijo, 'voy a salir de esta', 'ha sido la prueba más dura de mi existencia, no va haber prueba peor, pero te juro que voy a salir adelante', esas fueron las palabras que a mi me escribió", comentó Daniel Bisogno.