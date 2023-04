Maribel Guardia regresa a Instagram con emotivas palabras de Julián Figueroa: "Mi mamá es la mejor persona"

Julián Figueroa, único hijo de la actriz Maribel Guardia, falleció el pasado domingo 9 de abril en la casa que compartía con su mamá, su esposa Imelda Garza Tuñón, y su pequeño hijo, un suceso que puso de luto a todo el medio del espectáculo, y aunque la también cantante compartió en su cuenta de Instagram la información, por algunos días estuvo ausente, hasta este viernes que regresó con emotivas palabras de su primogénito.

"Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno. El parte médico indica que falleció por un Infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular", escribió la actriz y cantante para dar a conocer el fallecimiento de su hijo, fruto de su relación con el fallecido Joan Sebastian.

Maribel Guardia comparte emotivo momento con su hijo

Fue la mañana de este viernes, a sólo unos días de perder a su hijo, cuando Maribel compartió en su cuenta oficial de la plataforma de Meta, donde la siguen 8.7 millones de fans, un video en el que recordó las palabras que le dedicó Julián en un cumpleaños, cuando la actriz fue celebrada en el matutino Hoy y también estuvo acompañada de su esposo Marco Chacón, su nuera, a quien llaman Ime, y su pequeño nieto José Julián.

Fue Andrea Legarreta la que cuestionó a Figueroa acerca de lo afortunado que era al tener una madre como Maribel, a lo que respondió emocionado y reveló que para él era la mejor persona, dando detalle de sus cualidades como ser humano, algo en lo que coincide con las personas que conocen a la también cantante originaria de Costa Rica, pues es una de las famosas más queridas del medio.

"Mi mamá, no lo dijo porque sea mi madre, ni porque sea su cumpleaños, es la mejor persona que he conocido, una persona que jamás la vas a escuchar hablando mal de alguien, siempre busca las cualidades en las personas que ni siquiera ellas mismas conocen que poseen", explicó Julián ante la mirada de su esposa, y de Guardia, quien llevaba una excelente relación con su primogénito.

"Me ha pasado muchas veces a mí, cuando me he sentido deprimido, cuando he sentido enojo en la vida, mi mamá siempre logra ver lo bueno que hay en mí, entonces me hace reconocerlo y me hace poder sacarlo. Creo que es una cualidad hermosa y es algo que hay que reconocérselo y no sólo en su cumpleaños si no todos los días", agregó el joven, que cerró su intervención con un gran beso de su mamá.

