CIBACOPA 2025: todo sobre la temporada del 25 aniversario del basquetbol mexicano

La Liga Mexicana de Basquetbol, mejor conocida como CIBACOPA ,anunció su temporada 2025 en la cual van a celebrar el aniversario 25 de esta Liga. 10 equipos conforman este circuito el cual va a arrancar el próximo 7 de marzo y termina el 18 de mayo.

La etapa de playoffs comenzará el 23 de mayo y podría alargarse hasta el primero de julio siempre y cuando se juegue un séptimo y definitivo partido en la serie por el título.

Él exjugador de la NBA Horacio Llamas, quien también jugó en sus inicios en esta Liga, habló acerca de lo que significa ser el embajador de este circuito y de este torneo en particular.

Estoy muy orgulloso de que me inviten a ser embajador de esta Liga que está creciendo mucho, ya que no solo está el la costa del pacífico, sino ya está metida en la Ciudad de México”, indicó el ex jugador de los Suns de Phoenix de la NBA.