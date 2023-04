Erika Buenfil le manda un mensaje a Maribel Guardia tras muerte de Julián Figueroa: "Yo sigo triste"

Erika Buenfil reaccionó al fallecimiento de Julián Figueroa y mandó un mensaje a Maribel Guardia. La actriz admitió que la noticia la puso muy triste, pues es una muerte trágica e inesperada de una persona joven, así como un shock para una madre, ya que ella se imagina lo que estará viviendo su compañera de Televisa, debido a que también es madre de Nicolás, un joven que acaba de cumplir 18 años.

Después de la muerte de Julián Figueroa el pasado 9 de abril, a los 27 años de edad, debido a un paro cardiaco, muchos famosos han reaccionado a la pérdida, pues su mamá es una de las personas más queridas del espectáculo. La prensa se encontró recientemente con la actriz de "Perdona nuestros pecados", a quien le cuestionaron sobre qué piensa del fallecimiento del cantante, por lo que mandó un mensaje a la protagonista de telenovelas y películas.

"Me pegó durísimo, muchísimo. Me duró el shock, pasaron dos, tres días y dijo 'Yo sigo triste de sólo pensarlo'. Entonces, un abrazo (a Maribel Guardia). Pues a Maribel le sucedió, ella tiene que confortarse poco a poco", destacó ante las cámaras de Venga la Alegría, en donde también habló si ella ha tocado el tema de la muerte con su hijo Nicolás Buenfil, que no hace mucho celebró sus 18 años de edad.

Erika Buenfil ya habló con su hijo de la muerte

La protagonista de "Amores verdaderos" indicó que si bien ha hablado con su primogénito de la muerte, nunca de una situación tan sorpresiva, como le sucedió al también hijo de Joan Sebastian, que tenía toda una vida por delante, pues estaba destacando en la música. "Cuando queremos tocar el tema a él (Nicolás) no le gusta mucho, pero sí, duramente hay que hablarlo. Lo que pasa es que no tan sorpresivo, nunca de una muerte así", indicó la llamada "Reina de TikTok".

Sin embargo, Buenfil, de 59 años, destacó que por su parte ya le dejó instrucciones de qué hacer si llega a faltar algún día, debido a que es algo que no se puede evitar. "Él tiene todo, todas las indicaciones. Realmente Nicolás nada más me tiene a mí, claro, están sus tíos, sus primos y hay mucha gente, pero hay explicaciones específicas", resaltó Erika, que también dijo que su primogénito se reúsa mucho para hablar del tema, pero resaltó que es necesario.

Erika Buenfil sólo tiene a su hijo Nicolás Foto: Instagram

Maribel Guardia se encuentra viviendo momentos difíciles, ya que perdió a su único hijo Julián Figueroa, por lo que en estos tiempos ha recibido muchos mensajes de cariño, desde sus fanáticos hasta sus compañeros del medio artístico. La artista, de 63 años, está retomando sus actividades poco a poco, pues aunque no acudió a la obra de teatro "Lagunilla mi Barrio", sí se presentó a grabar el talkshow que tiene en Unicable, así lo reportó Álex Kaffie.

