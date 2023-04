Amiga de Julián Figueroa habla con la verdad sobre el "extraño mensaje" del hijo de Maribel Guardia

Mariella Navarro, amiga de Julián Figueroa, tomó sus redes sociales para hablar sobre el mensaje de despedida que le hizo al hijo de Maribel Guardia, quien murió el pasado 9 de abril. La joven habló con la verdad sobre las imágenes que se hicieron virales en plataformas digitales y medio de comunicación, pues aclaró que todo fue un "malentendido" y que le ha traído muchos comentarios por parte de los fans del fallecido cantante.

La amiga del intérprete de "Pídeme" publicó en su cuenta de Instagram un comunicado en el que aclaró los rumores y especulaciones que se desataron después de subir un video con el también hijo de Joan Sebastian el pasado 10 de abril, pocas horas después de confirmarse la muerte del actor y cantante. La joven explicó que después de viralizarse el pequeño clip con el que tan sólo quería recordar al artista, se difundió información errónea e imágenes que ella no autorizó.

En su desplegado, Navarro indicó que nunca recibió un "mensaje extraño" o carta de "suicidio" por parte de Julián Figueroa. También explicó que el video publicado en sus historias de la plataforma de Meta de no era de un día antes de la muerte del joven cantante, sino que fue tomado desde el 6 de junio del 2022, asimismo, destacó que la persona de amarillo que aparece en la grabación no es ella, y que también ha recibido muchos ataques por parte de los fanáticos y usuarios de redes sociales.

"Las historias que fueron tomadas del perfil nunca fueron subidas con la intención de que se viralizaran, por esa misma razón cuando me di cuenta de la dimensión que habían tenido, se borraron", destacó la joven, que agregó que varios medios de comunicación retomaron las imágenes y las difundieron. Mariella señaló que recibió varios mensajes negativos, por lo que ahora estaría buscando proceder legalmente.

Éste fue el polémico mensaje que desmintió la viuda de Julián Figueroa

Un día después de que se reportara la muerte de Julián Figueroa, desde la cuenta de Instagram de Mariella Navarro se publicó un mensaje en el que daba a entender que el cantante la había intentado contactar antes de morir. "Y me parte el alma saber que no estuve para ti en los últimos momentos de tu vida, ahora comprendo la insistencia que tenías de hablar, eran las 4 am y un simple mensaje pudo haber cambiado mucho. Mi vida está en shock y no puedo asimilar la noticia, solo me queda pedirte perdón por no haber respondido ese último mensaje", se lee en el post, que acompañó con un video.

Tras este polémico mensaje, se desató una serie de especulaciones sobre que Julián se habría quitado la vida, no obstante, Ime Garza, viuda del intérprete, desmintió que el también actor "Mi camino es amarte" hubiera llamado a alguna mujer antes de fallecer. Tras declaraciones de la madre de Juiancito, muchos fanáticos comenzaron a cuestionar Mariella, que después de unos días sale a aclarar la situación.

