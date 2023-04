Viuda de Julián Figueroa desmiente a amiga del cantante: “No tenía llamadas a ninguna chica”

La repentina muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia, el pasado domingo 9 de abril provocó especulaciones que se intensificaron con las declaraciones de una amiga del cantante en las que asegura haber recibido una llamada de él antes de que falleciera, algo que no dudó en desmentir Imelda Garza Tuñón debido a las críticas que recibió por ello.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Maribel Guardia aclaró que la causa de muerte de su hijo fue un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, esto debido a que surgieron un sinfín de rumores con los que apuntaban a una fuerte depresión que habría agudizado porque tan sólo un día antes habría sido el cumpleaños 72 de su padre, el cantante Joan Sebastian.

En medio de la conmoción, una joven compartió un mensaje en su cuenta de Instagram en el que lamenta la muerte de su amigo; además, reveló que horas antes del fallecimiento de su también compañero de escuela éste habría intentado contactarla por teléfono ya que quería platicar con ella: “Me parte el alma saber que no estuve para ti en los últimos momentos de tu vida”.

Viuda de Julián Figueroa desmiente

En entrevista para “De primera mano”, Imelda Garza Tuñón relató los últimos momentos de su esposó y con ello desmintió la versión de la amiga del cantante, pues aseguró que durante aquel fin de semana estuvo acompañado todo el día por su familia hasta que externó sentirse mal y que deseaba recostarse en la habitación de invitados.

Imelda Garza relata los últimos momentos de Julián Figueroa. Foto: IG @imetunon

“Julián estuvo con nosotros viendo series, estábamos juntos, en la tarde se sentía muy mal porque no había dormido 3 días, estaba muy deprimido por lo de su papá (…) entonces como a las 6 de la tarde me dijo: ‘¿Sabes qué?, me voy a bajar al cuarto de los videojuegos y me voy a tratar de dormir un ratito’”, inició su relató.

Dos horas después intentó despertarlo para que pudiera dormir con ella y fue entonces cuando se dio cuenta que ya había muerto: “Lo único que me da paz es que cuando lo encontré no tenía ninguna señal de que hubiera sufrido, estaba en paz, yo quiero pensar que se durmió soñando con su papá y que ahí se fue con él”.

"No se vale, han salido muchos rumores, nada de eso es cierto, yo no sé de dónde sacan estas historias (...) La verdad es que Julián no tenía llamadas a ninguna chica de la escuela, o sea él estaba en la universidad y esta chica es de la universidad, pero no tenía ninguna llamada hacia ella, entonces yo no sé de dónde sacó eso, pero pues sí eso generó mucha controversia y fui atacada yo por eso”, puntualizó.

