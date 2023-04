Pati Chapoy hace impactante revelación tras conflicto con la hija de Olivia Collins, recuerda encuentro con su exmarido

Después de que se dio a conocer la repentina muerte de Julián Figueroa, los medios de comunicación se dieron a la tarea de montar guardia a las afueras de la residencia de Maribel Guardia para cubrir todos los pormenores. Hasta el lugar, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, también llegaron algunos personajes de la farándula de los que destacó Olivia Collins, cuya hija protagonizó una trifulca con Mónica Castañeda.

Entre jaloneos e insultos, la actriz y su retoño se hicieron paso para ingresar al hogar de la costarricense, mientras que desde el programa Ventaneando, para el que colabora la periodista, sus compañeros le mandaron su apoyo. Cada uno de los integrantes emitió su opinión y reprobaron la actuación de la joven; cuando tocó el turno de Pati Chapoy aseguró que ésta se parecía a su padre, Silvio García Patto, y que explicaría la razón de sus palabras.

Sin embargo, en las emisiones posteriores del programa no se volvió a hablar del tema y parece que había quedado en el olvido, pero a través del canal de YouTube de la titular se organizó una mensa de debate bajo el título "Lo que no se ve de las coberturas", donde expusieron los pormenores de la prensa ante hechos como el del cuarto hijo de Joan Sebastian.

Inicia en el minuto 36:10

¿Qué dijo Pati Chapoy de Olivia Collins y Silvio García Patto?

Pati Chapoy inició su intervención diciendo que sus comentarios son del dominio público, pues en su momento se supo del maltrato que sufrió Olivia Collins de parte de su expareja Silvio García Patto, de quien se separó, pero después regresó. No obstante, en ese periodo el publicista le marcó a la periodista para que se reunieran y pudieran platicar al respecto:

"Al poco tiempo su marido, García Patto, me habla por teléfono, me pide que vaya a desayunar con él. En ese entonces era un connotado publicista. Fui a desayunar con él y para mi sorpresa, empezó la plática sin haber empezado el desayuno me saca un fajo de fotografías de este tamaño con fotografías muy comprometedoras de Olivia. Vi dos fotografías, le devolví el fajo de fotografías y le dije que yo no era la persona que él creía que era yo para publicar ese material. Se lo devolví. Yo no dudo que con esas fotografías comprometedoras de Olivia la haya, de alguna forma, obligado a regresar con él porque se fueron a vivir a España y es cuando tiene dos hijas...", narró la titula de Ventaneando.

Al final, mencionó que aunque existen cosas que no se supieron, sí conoce la parte de la historia donde la actriz fue muy maltratada por su marido, pues fue parte de una entrevista que le concedió previo a irse a la nación europea.

SIGUE LEYENDO:

Pati Chapoy: ella es la guapa actriz que le dará vida a la periodista en la bioserie de Gloria Trevi