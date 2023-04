Mónica Castañeda habla de su intensa pelea con la hija de Olivia Collins: “No es la primera, ni será la última”

El pasado lunes 10 de abril Mónica Castañeda protagonizó un intenso zafarrancho con la hija de Olivia Collins cuando se encontraba realizando la cobertura del funeral de Julián Figueroa, el hijo de Maribel Guardia y dicho enfrentamiento generó una gran polémica en redes sociales pues se dividieron opiniones, no obstante, tras todo el escándalo que se armó fue la colaboradora de “Ventaneando” quien salió a ofrecer su versión de los hechos.

Fue durante la última emisión de “Hechos Meridiano” donde la reconocida periodista de espectáculos habló del altercado que tuvo con Olivia Collins y si hija mientras desempeñaba su labor informativa como cualquiera de los otros periodistas que cubrieron el funeral de Julián Figueroa y señaló que cree que la hija de la actriz se alteró por la insistencia de los reporteros de obtener una declaración de su madre.

“Ella se enoja, creo yo, porque ya habíamos insistido, creo que ella estaba molesta, estaba incómoda por la presencia de los reporteros, porque habíamos intentado ya, no solo yo, sino todos los demás y la noche anterior, entrevistar a su mamá y no se había podido e insisto, me queda clarísimo que es un momento completo para todos, pero lo único que nosotros estábamos buscando eran respuestas a una situación que queríamos entender qué estaba sucediendo adentro, si habría una misa, información de lo que estaba ocurriendo” señaló Mónica Castañeda.

En otro momento de sus declaraciones, Mónica Castañeda señaló que no hizo nada extraordinario para ser agredida por la hija de Olivia Collins a quien solo le pidió que la soltara pues lo único que quería era obtener una declaración de su madre.

“En el momento en el que ella llega y me toma por la espalda, cuando ella voltea y me toma del pecho, literalmente, lo único que yo le digo es ‘suéltame, no me toques’ porque no había necesidad y mis compañeros reporteros reaccionaron y le dijeron ‘oye, no toques’ y lanza el siguiente golpe y de ahí vienen otras cosas”, refirió la comunicadora.

Respecto a la supuesta patada que Mónica Castañeda le propinó a la hija de Olivia Collins, la periodista señaló que no existió tal agresión y explicó que lo que quiso hacer fue evitar que se cerrara el portón metiendo su pierna.

“Lo que pasa es que, nosotros, los que estábamos ahí, cuando vas caminando hay una inercia, entonces el señor de seguridad quiere cerrar la puerta y yo quedé enfrente de los que venían caminando detrás, entonces sí, es cierto, yo meto la pierna para detener la puerta, pero no hay nada”, comentó la colaboradora de Pati Chapoy.

Para finalizar, Mónica Castañeda señaló que si hubiera tenido la intención de golpear a la hija de Olivia Collins lo hubiera hecho desde la primera agresión, además, señaló que esta no es la primera vez que le ocurre algo similar desempeñando su trabajo y cree que no será la última e hizo énfasis que es normal que ocurran estas situaciones en este tipo de coberturas y también señaló que cree que la seña obscena que hizo la hija de la actriz no fue exclusivamente para ella.

“Si yo hubiera querido agredir a la hija de Olivia Collins, lo hubiera hecho desde el primer momento en el que puso una mano sobre mí (…) y yo considero que no es a título personal (la seña obscena), sí, yo trato de detener la puerta, ahí está mi pie, pero de ninguna forma hay una intención de ser agresiva con la persona, tengo muchos años, no es la primera vez que me pegan, entiendo perfectamente los riesgos de mi trabajo y entiendo perfecto la euforia que se vive en este tipo de coberturas, no será la primera ni la última y lo que hay que entender que esta es la parte que nos toca”, finalizó Mónica Castañeda, quien, hasta ahora, es la única que ha hablado de este altercado.

