Julián Figueroa: Olivia Collins fue la primera en llegar a la casa de Maribel Guardia

Se reportó la muerte del joven Julián Figueroa la noche del domingo 9 de abril de 2023, supuestamente habría sucedido al interior de la casa de Maribel Guardia en El Pedregal, al sur de la Ciudad de México, en la alcaldía Álvaro Obregón; presuntamente se debió a problemas cardio-pulmonares.

A las afueras de la casa de Maribel Guardia todo lucía solitario, solamente con la presencia de los medios de comunicación, camarógrafos, fotógrafos y reporteros en la calle. Todo era silencioso, sin mucha seguridad, y completamente hermético. La familia no ha dado un comunicado.

Crédito: Instagram / @julian_f.f

De vez en vez podía observarse que pasaban múltiples patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México a toda velocidad, con las luces de emergencia prendidas y con la sirena a todo volumen, pero no se detenían, ni se informaba la razón de su presencia.

Olivia Collins llega a la residencia

"Vamos a ver eso, no sabemos nada. Venimos a ver con Maribel, lo que vaya aconteciendo se lo dirán. No puedo declarar algo que no sabemos. Ahorita salen y ya se les da la información para que no estén especulando", dijo Christian, el maquillista de la actriz y cantante. a las afueras de la casa, quien llegó en una camioneta.

Poco después, también arribó a la mansión la señora Olivia Collins, amiga de la familia, actriz, conductora, bailarina y productora de teatro. Pese a encontrarse con la prensa y tardar en entrar a la residencia, no dijo una sola palabra sobre la situación.

Crédito: Instagram / @julian_f.f

Llega una carroza a la casa de Maribel Guardia

Poco antes de las 2:30 de la madrugada se presentaron en la mansión dos camionetas. La primera completamente blanca y en donde solo iba un chofer sin nadie más que le hiciera compañía; detrás una camioneta negra que hace las funciones de una carroza fúnebre.

Este mismo automóvil salió de la casa de Maribel Guardia en punto de las 2:42 de la madrugada, resguardada por la misma camioneta blanca; sin embargo, no se pudo observar que llevara consigo un ataúd, y su choferes o copilotos ni dijeron una sola palabra al respecto.

Gracias a la llegada de ésta, se pudo conocer que Julián Figueroa será presuntamente trasladado hasta las instalaciones de la funeraria J García López. Una de sus instalaciones está ubicada precisamente en la Avenida San Jerónimo número 140, en la Colonia San Ángel, Álvaro Obregón, muy cerca de la casa de Maribel.

Crédito: Instagram / @julian_f.f

Minutos antes, una ambulancia de servicio privado salió de la residencia de Maribel Guardia, sin dar mayores informes al respecto; tampoco llevaba las sirenas activadas, y solamente iban a bordo un par de paramédicos con la cara cubierta por un cubrebocas.

