Las redes sociales se llenan de MEMES con la falsa relación entre Espinoza Paz y Carín León

Espinoza Paz y Carín León siguen en tendencias en redes sociales después de que se les vinculó sentimentalmente. En redes sociales, internautas hicieron lo suyos y crearon decenas de divertidos memes de la supuesta relación entre los cantantes, pero también por la tristeza de que no haya nada entre ellos, pues algunos fans comenzaron a decir que hacían bonita pareja.

Todo comenzó después de que se estrenó la canción interpretada por Carín de nombre "De compas", de acuerdo con la letra esta habla de una pareja de amigos que comienzan a tener atracción entre ellos. La canción es interpretada solo por León, mientras que Espinoza no colaboró con su voz ni en la letra, pero después de difundirse un video creado con inteligencia artificial en el que ambos aparecen muy cariñosos, empezaron las especulaciones.

En medios de comunicación y redes sociales cientos de internautas empezaron a conspirar en que entre Carín y Espinoza había algo más que amistad, pero que no podían decir nada públicamente y por eso León lo daba a conocer a través de la música, algo que ya se desmintió.

El rumor de una relación amorosa entre ellos creció tanto que Carín utilizó sus redes sociales para aclarar que entre ellos no había ningún romance, el cantante fue sarcástico al mencionar que “no tiene síntomas de ser gay” y que es una persona heterosexual. Mientras que Espinoza no dio declaraciones al respecto.

| Foto: X

Los memes más divertidos que dejó la supuesta relación entre Carín León y Espinoza Paz

Los memes en X comenzaron a surgir luego de que el cantante Carín León aclaró que no era homosexual y que las especulaciones eran solo críticas asegurando que quería mucho a la comunidad y que no tenía nada contra ellos sino contra las personas que le impusieron esa preferencia mediante los chismes. Pidió que no se saquen las cosas de contexto.

La situación fue tomada con bastante humor y después de que aclaró sus preferencias sexuales, comenzó a compartir diversos videos en su perfil de Instagram de usuarios en redes sociales que retomaron un fragmento de su canción para mostrar las relación entre dos hombres.

Carin Leon

Espinoza Paz

[IG imagenes_3ddy] pic.twitter.com/N1YonuGewz — stringbeach (@yourdaddy4daday) January 28, 2025

| Foto: X

Espinoza Paz viendo cómo Carin León subió un video en donde dice que no es gay y niega su relación "De Compas" #CarinLeón #EspinozaPaz pic.twitter.com/ufgfXY6scy — Hijo De Su Madre (@BraunFlores) January 28, 2025

| Foto: X

El público con Carin León y Espinoza Paz pic.twitter.com/aAF36PLYP6 — Salvador Rivera (@ChavaRRivera) January 28, 2025

"De compas", el trend de Espinoza Paz y Carín León que se hizo viral en TikTok

La creatividad de internautas no tiene límites y así lo demostraron en TikTok, donde cientos de usuarios utilizaron una parte de la canción para mostrar su amor o atracción hacia a otro hombre e incluso para "salir del clóset". Pese a que la canción se llama "Siempre" en la plataforma de videos ya la renombraron como "De compas" y esto es lo que dice la canción:

“Los buenos amigos siempre se apoyan en malos momentos, de compas te invito a quedarte conmigo esta noche después de unas copas y en el paraíso andemos perdidos los dos en pelotas y que en la mañana que cuando despertemos no hallemos la ropa. De compas, voy a confesarte que quiero pegarle un besito a esa boca, y aunque los amigos deban respetarse también se me antojan, hacerte de todo aunque frente a todos, seamos otra cosa”, dice la canción.

Seguir leyendo:

Espinoza Paz lanza polémico mensaje en sus redes sociales después de su supuesta relación con Carin León: “aclarando”