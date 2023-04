Maribel Guardia podría dejar "Lagunilla mi Barrio" tras la muerte de su hijo Julián Figueroa, ella la reemplazaría

Tras la muerte de Julián Figueroa, Maribel Guardia podría dejar la obra "Lagunilla mi Barrio", así lo han revelado algunos medios de comunicación, que adelantan que la actriz se daría una pausa en sus actividades en el teatro. Hasta el momento, la artista, de 63 años, no ha hablado al respecto, pero ya hay algunos nombres de celebridades que se han dado a conocer para reemplazarla en los shows siguientes.

El pasado 9 de abril, Maribel recibió la triste noticia del fallecimiento de su único hijo después de terminar la función de la popular obra de teatro, en donde comparte créditos con Ariel Miramontes, como "Albertano", y Violeta Isfel. Posteriormente, la actriz sólo se enfocó en despedir a su primogénito con un funeral privado al que únicamente acudieron familiares y amigos más cercanos, fue hasta este martes que la estrella de telenovelas y cine dio sus primeras palabras a la prensa y mostró que está severamente afectada.

¿Maribel Guardia seguirá en Lagunilla mi Barrio?

Algunos programas de espectáculos indicaron que posiblemente Maribel Guardia deje la obra "Lagunilla mi Barrio" y se tome unos días para poder enfrentar el duelo de la muerte del también hijo de Joan Sebastian. Debido a esto, han comenzado a surgir los nombres de las actrices que la podrían sustituir, entre ellos el de Nivel Conde, quien dio una entrevista al programa "De Primera Mano", en el que despejó atrás as especulaciones sobre ser el reemplazo de su compañera.

"El Bombón Asesino" indicó que el productor Alejandro Gou no se ha comunicado con ella para hacerle la propuesta, asimismo, descartó participar debido a que vive en Estados Unidos y tiene algunos compromisos laborales. “No, Alex no me ha contactado ni nada. Como ustedes saben yo vivo en Miami y tengo algunos proyectos. No creo que se pudieran dar los tiempos”, explicó la cantante que también resaltó que es falso ser el reemplazo de Guardia en la obra de teatro.

En tanto, de igual forma se indicó que otra de las candidatas es Alma Cero, quien a pesar de que también está en la puesta en escena con otro personaje, es la sustituta para el papel de Maribel Guardia, así lo dio a conocer el programa de "Sale el Sol". No obstante, hasta el momento la producción de la obra no ha revelado qué pasará con la participación de la actriz, de 63 años, que aún se muestra muy afectada por la inesperada muerte de su hijo.

Por otra parte, la empresa InfoMedios informó que Guardia participará en dos fechas para el final de este mes en el norte del país. “A través de este comunicado se le informa a los medios de comunicación y público general que la señora Maribel Guardia ha confirmado su participación en la obra de teatro Lagunilla mi barrio, en las funciones programadas para el 19 de abril en Mexicali, y 20 de abril en Tijuana”, destacó en un breve comunicado.

Maribel Guardia estará en dos fechas de Lagunilla Mi Barrio IG @lagunillamb

SIGUE LEYENDO:

VIDEO | Maribel Guardia con lágrimas pide que recen por su hijo Julián: "Que sus hijos los entierren a ustedes"

Maribel Guardia relata una de las últimas pláticas que tuvo con su hijo Julián Figueroa, esto se dijeron