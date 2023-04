VIDEO | Maribel Guardia con lágrimas pide que recen por su hijo Julián: "Que sus hijos los entierren a ustedes"

El pasado domingo 9 de abril, se informó que a los 27 años de edad, había muerto Julián Figueroa, el hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia, en la casa de su madre ubicada en El Pedregal, al sur de la Ciudad de México. Y a pesar de que la actriz se había mantenido al margen de dar declaraciones a los periodistas sobre su duelo, esta tarde, tuvo un breve encuentro con los medios, en el cual, además de agradecer el pésame que le han brindado colegas, amigos y fans, compartió que decidió no permitir el acceso de los medios al funeral de su hijo en atención a lo que este vivió cuando su padre falleció.

Sobre esto, argumentó que cuando el joven enfrentó la muerte de su padre, sufrió muchísimo ante el hecho de que todos estuvieran asediando la despedida fúnebre del cantante, por lo que Julián Figueroa siempre sostuvo que él no había podido "llorar bien" a su papá, así que con el objetivo de no someter a lo mismo a su nieto, Maribel Guardia e Imelda Garza, esposa del fallecido, decidieron cremar su cuerpo para que "el bebé" no viera el cadáver de su padre, algo que podía ser muy traumático para él.

"Necesitábamos vivir este dolor en familia, con gente que realmente conoció y amó a Julián", puntualizó la actriz de "Corona de Lágrimas", a quien ya le han expresado sus condolencias diversas personalidades del mundo del espectáculo. Además, agregó que está consciente de que el dolor apenas comienza, pero confía en que su fe la ayudará a salir adelante. En este sentido, relató que el día de ayer el padre José de Jesús hizo una misa en memoria de Julián Figueroa, donde ella y su familia "hizo un trabajo hermoso de despedir y soltar" al hijo de Joan Sebastian.

Las crudas palabras con las que Maribel Guardia pide que recen por su hijo

Al agradecer todas las palabras de aliento que ha recibido a través de redes sociales, Maribel Guardia destacó que no ha podido conectarse a las plataformas digitales debido a todo lo que ha implicado la muerte de su único hijo, que falleció a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

"Les pido a todos los que me están viendo que recen mucho por mi hijo y que recen mucho por nosotros para que podamos tener valor. Y le pido a Dios, para todos los que me están viendo que sus hijos los vean crecer, los vean casarse, los vean tener nietos, los vean triunfar y que sus hijos los entierren a ustedes porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar por un dolor tan grande", expuso ante los medios Maribel Guardia.

Entre lágrimas, la también actriz de "Lagunilla mi barrio" no resistió más y se quebró al recordar a Julián Figueroa, al cual catalogó como "el niño de sus ojos": "Ha sido muy duro perderlo, pero Dios me lo dio, Dios me lo quitó... lo entrego en sus manos, tenía tanto por recorrer, Julián estaba empezando su carrera, tenía 500 composiciones, montaba a caballo, tocaba el piano, tocaba la guitarra, pero así fue".

Maribel Guardia se derrumbó al recordar a su hijo, Julián Figueroa | IG: @maribelguardia

