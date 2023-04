Julián Figueroa: el detalle que tuvo el hijo de Maribel Guardia con la mamá de Christian Nodal y la hizo "más fuerte"

El pasado domingo 9 de abril se dio a conocer la lamentable noticia de la muerte de Julián Figueroa, hijo de los artistas Maribel Guardia y el fallecido Joan Sebastian, razón por la que muchos han externado su sentir al respecto de la pérdida de un joven que estaba despegando en su carrera musical, como el detalle que tuvo el cantante con la mamá de Christian Nodal, que asegura la hizo más fuerte.

Luego de que se confirmara la triste noticia, fueron muchos los famosos que se unieron en condolencias y apoyo para su mamá, la actriz y cantante originaria de Costa Rica, de 63 años, y sus demás familiares, como sus hermanos y su viuda, la modelo Imelda Garza Tuñón, con quien Figueroa tenía un hijo, al que nombraron José Julián, y se habían casado en febrero del 2017, cuando este tenía 22 años.

Julián Figueroa tuvo un lindo detalle con la mamá de Christian Nodal

Julián estaba próximo a cumplir 28 años, el próximo 2 de mayo, pero un infarto le quitó la vida, y entre las personas que recordaron un emotivo momento con el cantante está Cristy Nodal, mamá del famoso intérprete de "Botella tras botella", que recibió un mensaje del hijo de Joan Sebastian cuando pasaba por un mal momento, tal como ella misma lo dio a conocer a través de su cuenta de Instagram.

Cristy Nodal le agradece a Julián Figueroa por sus palabras. Foto: IG @cristy_nodal

Fue en las historias de su cuenta oficial en la plataforma de Meta, donde la siguen casi 520 mil fans, que la mamá de Christian Nodal compartió los mensajes que recibió de Julián Figueroa. En la imagen que dejó ver la empresaria y manager del intérprete, se observa una captura de pantalla en la que el hijo de Guardia respondió a sus posteos con un "Dios la bendiga" y un emoji de aplausos.

"A veces no imaginamos cuánto nos puede cambiar el día con tan sólo una palabra de aliento cuando las cosas no van bien, te agradezco infinitamente el haberme hecho sentirme que aún existen personas buenas, empáticas, ese día, tú sin saber tu bendición me llegó al alma y me sentí fuerte! y afortunada de haberla recibido de un muchachito como tú, de un gran corazón. Que seas eternamente bendecido al lado de tu padre. Descansa en paz", fue el texto con el que Cristy acompañó la publicación.

Recordemos que Cristy Nodal ha pasado por serios problemas de salud, como un cáncer de colón, y en sus redes sociales es muy abierta y ha compartido con su público algunos momentos complicados, situaciones en las que ha recibido el apoyo de sus seguidores, y también de Figueroa, quien parece haberle tocado el corazón con sus mensajes.

Cristy Nodal ha pasado por duros momentos. Foto: IG @cristy_nodal

