Romina Marcos le escribe romántica canción a su novia, la Dra. Laura, y sellan su amor con romántico beso en el escenario

El romance entre Romina Marcos y la doctora Laura Salazar se ha convertido en uno de los más comentados de la farándula, pues es la primera relación que la hija de Niurka tiene con otra mujer y si bien muchas personas han apoyado el noviazgo, también se han enfrentado a la homofobia y críticas en redes sociales. Sin embargo, y sin importar el qué dirán, las dos enamoradas no dejan de gritar su amor a los cuatro vientos, tal y como ocurrió este fin de semana cuando la cantante le cantó en vivo a su amada.

Romi, como le dicen de cariño, tuvo su primer concierto como solista en la Ciudad de México, donde no sólo emocionó a sus fans con las nuevas canciones que estrenó la cantante. Pero en el evento en vivo hubo un momento muy particular y especial donde no dudó en pedirle a la también tiktoker en que subiera al escenario para hacerle compañía, pero más que sus ganas de que el público viera que su novia la acompañaba, su intención era dedicarle frente a cientos de personas la canción que con mucho amor le escribió.

Pues Romina Marcos incluyó en sus nuevos éxitos musicales una canción compuesta por ella en la que habla de su romance con la Dra. Laura Salazar y que no dudó en cantarle durante su primer concierto. Desde el escenario y paradas frente a todos los asistentes, la hermana de Emilio Osorio comenzó a interpretar este tema lleno de romance y complicidad; mientras que su pareja escuchaba atenta y sonriente desde el escenario con un ramo de flores listas para entregárselas a la hija de la "Mujer escándalo".

El momento estuvo lleno de complicidad desde el escenario, ya que la profesional de la salud se mantuvo sonriente en todo momento, además que no tardó mucho en robarle un beso a su novia, quien nunca dejó de cantar. El momento se hizo viral gracias a la doctora, quien compartió en TikTok el momento junto a un hermoso mensaje dedicado a Romi en el que le volvió a demostrar que juntas están haciendo historia.

Así fue el hermoso momento. (Foto: TikTok @doclaurasalazar)

La Dra. Laura Salazar celebra triunfo de Romina Marcos tras dedicarle canción

La canción que Romina Marcos le compuso a su novia Laura todavía no sale a la luz, pero los asistentes a su primer concierto ya pudieron escucharla; mientras que los internautas aún tienen dudas de la letra completa, especialmente porque el video de la pareja dándose un tierno y apasionado beso desde el escenario no tiene el mejor audio.

Pese a ello, la doctora compartió el momento en TikTok el momento exacto en el que Romi la sorprendió y además le celebró el éxito y triunfo que está alcanzando en su carrea como cantante, pues destacó que no hay otra cosa que ame más que ver a su novia haciendo lo que más ama, o sea, subir al escenario y apoderarse de él.

"No hay forma de borrar este momento de mi corazón. Te amo tanto mi amor y no sabes lo feliz que me hace verte hacer lo que más amas. Gracias por regalarme una canción tan hermosaaaaaa", escribió la tiktoker.

El video rápidamente se hizo viral y recibió apoyo de los seguidores de ambas personalidades, quienes incluso les dejaron comentarios celebrando su amor. Por su parte, Romi no dudó en reiterarle lo muy enamorada que está de ella, pues además de la canción que le escribió, en redes le advirtió que esa solo es la primera de muchas canciones que le dedicará. "Te amo mucho mi amor!!! La primera de muchas canciones que te escribiré", mencionó.

En redes sociales, las novias dejaron todo tipo de comentarios, entre ellos como: "quédate con alguien que te vea como la doc Laura mira a Romina", "la dra está loquita por Romi", "las veo y quiero una novia", "yo quisiera que me amaran así" y "volví a creer en el amor al verlas", mientras que otros fans preguntan por el nombre de la canción, misma que desató debate en redes sociales por quienes no han entendido la letra del todo.