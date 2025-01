Faisy se retracta, dice que sí volvería a trabajar con Mariana Echeverría en MCDR

La enemistad entre Mariana Echeverría y Faisy volvió a robar los reflectores en el mundo del espectáculo después de que trascendiera que ella tenía planeado volver a la nueva temporada de "Me Caigo de Risa" tras las polémicas que protagonizó en la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México".

Ante esta situación, Faisy, conductor estrella de "Me Caigo de Risa", subió un mensaje en X asegurando que no quería volver a trabajar con Mariana Echeverría después de que ella asegurara que fue "horrible" su experiencia juntos. El también comediante intentó frenar la polémica al decir que no saben si habrá nueva temporada del reality show.

“No entiendo porque sigue la polémica y el chisme. Cómo por qué querría yo trabajar con alguien que dijo que trabajar conmigo fue horrible”, dijo Faisy ante sus seguidores en X, demostrando que su relación con Mariana Echeverría no ha mejorado en los últimos meses.

Los conductores tenían una gran amistad. Foto: Mariana Echeverría

Faisy habla de Mariana Echeverría

En una entrevista con distintos medios, compartida por el reportero Ernesto Buitrón, Faisy dijo que, antes de confirmar su vuelta a "Me Caigo de Risa", Mariana Echeverría, tiene que resolver otras situaciones. Aseguró que hasta el momento no han tenido contacto con ella.

"Hay cosas que tiene que resolver, no hemos tenido contacto con ella", contó.

Al ser cuestionado sobre si volvería a trabajar con Mariana Echeverría, Faisy se retractó al asegurar que sí, pues en este 2025 está viviendo un momento muy bonito y lo único que espera es pasarla bien. Sentenció que en caso de que no disfrute de un proyecto, él solo se hace a un lado.

"Yo sí (trabajaría con Mariana Echeverría), estoy viviendo un momento muy bonito, todo lo que sea pasarla bien. Cuando no la estoy pasando bien, yo soy el que se hace a un lado", contó.

