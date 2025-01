“Voy a acompañar a mis amigos”, el último mensaje de Julio Alberto Quiroz antes de desaparecer rumbo a Puerto Escondido

“Voy a acompañar a mis amigos y regreso en la noche”, fue el último mensaje de Julio Alberto Quiroz González, uno de los 14 jóvenes que desaparecieron cuando viajaban hacía Puerto Escondido en Oaxaca.

Así lo informó Mónica, familiar de Julio Alberto Quiroz González de 18 años, quien no se sabe nada de él desde el pasado 7 de enero, cuando junto con otras 13 personas decidieron iniciar el Año Nuevo en Puerto Escondido y en su trayecto desaparecieron.

“Julio nos había comentado que iba acompañar a unos amigos y que regresaba en la tarde. Él nos dijo, ‘voy a acompañar a mis amigos y regreso en la noche’, pero ya no regresó”, contó Mónica.

Buscan a Julio Alberto Quiroz González. Foto: Fiscalía de Oaxaca

Dijo que la información que ellos tienen, es que el grupo de los 14 jóvenes viajaban en una camioneta negra sin placas y una motocicleta, sin embargo, tampoco los vehículos han sido localizados.

Destacó que Julio Alberto Quiroz junto con sus 13 amigos se desviaron de su trayecto a Puerto Escondido, pues salieron del Centro de Oaxaca en dirección a Puerto Escondido, sin embargo, la última ubicación de uno de ellos fue en Río Grande, municipio a más de 50 kilómetros de la playa.

“La última ubicación de uno de los muchachos fue en Río Grande, “vimos que habían llegado ahí y le empezamos enviar mensajes, (le preguntamos) ¿están bien? y les hicimos llamadas y desde ahí no hubo comunicación con nadie. Nosotros no sabemos por qué estaban hasta allá y no avisaron (que irían)".

Lugar donde desaparecieron los 14 jóvenes. Foto: Gogole maps

Mónica en entrevista con Azucena Uresti, dijo que luego de saber que Julio Alberto Quiroz y sus amigos estaban en Río Grande empezaron a preguntar en redes sociales si el lugar era peligroso. “Nosotros hemos preguntado por medio de publicaciones cómo es el lugar y nos dicen que es un municipio muy tranquilo, otros dicen que es un lugar muy controlado”.

Familiares reciben amenazas

Asimismo, contó que tras las denuncias han recibido amenazas en donde les piden callar las desapariciones y han intentado extorsionarlos con 7 mil pesos para supuestamente liberar a los jóvenes. Señaló que por estas intimidaciones, no se han presentado las denuncias de las demás desapariciones y por eso solo hay 8 fichas de búsqueda.

