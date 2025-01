Tribunal Electoral batea a 8 candidatos para Elección Judicial

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Poder Judicial de la Federación batearon a 8 candidatos a aspirantes a la elección de jueces, ministros y magistrados para la elección del Poder Judicial que se llevará a cabo el primero de junio de este año.

En la sesión del miércoles 15 de enero, se detalló que dichas personas no cumplieron con los requisitos necesarios para ser aspirantes a la elección extraordinaria, pues en algunos de los casos no se presentaron las cartas de recomendación necesarias, pedidas en la respectiva convocatoria, y no se obtuvieron las calificaciones mínimas en las materias relacionadas.

Otras de las razones por las que fueron excluidos de este proceso, los ochos posibles candidatos, es porque algunas de las partes actoras no acreditaron el procedimiento establecido en la convocatoria y porque no se cumplió con el promedio mínimo para poder participar.

FOTO: Especial

Poder Judicial incluye a 2 perfiles

En las impugnaciones presentadas, también se pidió al Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación incluir a Alfredo González Vázquez y a Ricardo Núñez Ayala en las listas de posibles candidatos a la elección de juzgadores, pues los mismos cumplen con los requisitos planteados en la convocatoria.

En el primer caso, los magistrados del TEPJF expusieron “La ponencia propone ordenar al comité responsable que sea incluido el actor en el listado de personas elegibles y así continuar en la siguiente etapa dentro del proceso. Lo anterior, ya que indebidamente se estuvo por incumplido el requisito relativo a la presentación de título o cédula que acredite la licenciatura de derecho, atendiendo a que en el análisis efectuado del expediente digital se aprecia que, si bien no se encuentra el título, sí se ha acompañado la cédula profesional respectiva”.

Sobre el segundo caso, también se pidió al comité reintegrar a Ricardo Núñez Ayala, pues pese a que no adjuntó su cédula profesional al momento de la postulación, esta no estaba entre los requisitos de la convocatoria de la elección del Poder Judicial.

