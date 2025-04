57% de las llamadas a emergencias no son procedentes: Salvador Guerrero Chiprés

Salvador Guerrero Chiprés, Coordinador General del C5 de la Ciudad de México, dijo que es un tema de conciencia cívica y responsabilidad ciudadana “utilizar las líneas de emergencia solamente cuando se trata de emergencias o de urgencias”, lamentó que el 57% de las llamadas que reciben no son procedentes.

En entrevista para de Las Noticias con Javier Alatorre de El Heraldo Radio que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, precisó que actualmente en el C5 gestionan seis líneas:

911

089

*765 para mujeres

55 50 36 33 01 contra extorsión y fraude

La antigua línea de Locatel

La nueva línea que combate el tema de fugas de agua, robo de agua o requerimientos de a de abasto de líquido

Salvador Guerrero Chiprés dijo que generan productos para ocncientizar y evitar las bromas Foto: Cuartoscuro

Precisó que reciben 20 mil llamadas diarias y que de esas 20 mil llamadas diarias y no solo de la ciudad, sino de las eh entidades cercanas al Valle de México, el 57% son llamadas no procedentes; es decir, que “no se refieren a urgencias” y que pueden estar conectadas con requerimientos generales de información de gobierno, cualquier otro tema y que dentro de ese grupo, de esas no procedentes están las bromas, las provocaciones, los insultos y llamadas recurrentes de personas que eventualmente tienen algún tipo de distanciamiento respecto de la realidad.

E hizo un llamado a los padres, abuelos, tíos, hermanos mayores "no se puede jugar con eso, porque a lo mejor hoy tú eres el que hace la broma, pero el día de mañana a lo mejor tu familia, tú y por supuesto no se los deseo, pues a lo mejor son los que verdaderamente van a necesitar una unidad de emergencia".