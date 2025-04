Familiares despiden a Miguel, fotoperiodista fallecido en Axe Ceremonia: "pedimos transitar en privacidad el luto"

Luego de ser velado al interior de un domicilio en la colonia Carlos Hank González, la tarde de este martes 8 de abril se dio a conocer que Miguel Ángel Hernández, periodista fallecido durante el Festival Axe Ceremonia, fue sepultado en el Panteón Civil de San Lorenzo Tezonco en la alcaldía Iztapalapa.

A través de un comunicado, la familia de Miguel Ángel agradeció el apoyo y empatía que ha recibido por parte de la prensa nacional, sin embargo, en dicha misiva también pidieron privacidad en su duelo tras la pérdida de un integrante familiar, por lo que no se brindarán entrevistas a medios.

Alrededor de las 13:00 horas el cuerpo de Miguel Ángel salió de su vivienda al oriente de la Ciudad de México y se dirigió en un cortejo fúnebre hasta su última morada en San Lorenzo Tezonco. Los medios de comunicación permanecieron afuera del cementerio para respetar la privacidad de los dolientes.

Por otro lado, Berenice Giles, periodista de 28 años que también perdió la vida mientras realizaba la cobertura del mencionado festival, se encuentra siendo velada en la zona de Sullivan de la capital mexicana, de donde será trasladada hacia Aguascalientes, su entidad natal.

Entre flores, aplausos y guardias de honor de colegas periodistas y compañeros de la carrera de Comunicación y Periodismo, Berenice está siendo despedida de este plano terrenal. Su ataúd fue acompañado con la última fotografía que ella compartió dentro del festival. "Si me ven, me saludan", se leía en su mensaje.

"No es un adiós, es un hasta pronto. Yo como un hombre de fe pienso y creo que va llegar el momento que me toque y me podré reunir con ella", fueron las palabras que ofreció Raúl Giles, padre de la periodista a los medios