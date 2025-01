Familiares de los jóvenes desaparecidos en Oaxaca rompen el silencio: "varios recibieron amenazas"

Familiares de los 14 jóvenes que desaparecieron mientras se trasladaban de la capital de Oaxaca a Puerto Escondido han roto el silencio y han dado las que serían sus primeras declaraciones públicas. Aunado a exigir que sus seres queridos sean encontrados lo antes posible, también han denunciado que han sido víctimas de extorsiones y amenazas a través de las redes sociales desde que reportaron las desapariciones.

Una de las personas que habló sobre lo sucedido fue una mujer identificada como Mónica, quien dijo ser familiar de Julio Alberto Quiroz, un joven de 18 años de edad, desaparecido junto a otras 13 personas. Según el relato de Mónica hasta ahora solo se han emitido - ante las autoridades - 8 fichas de búsqueda, pese a que se habla de 14 jóvenes desaparecidos.

Mónica explicó que, desde que se registraron las desapariciones, algunos familiares empezaron a recibir amenazas y extorsiones vía telefónica y por redes sociales. En este sentido, la mujer enfatizó que varias personas decidieron no reportar las desapariciones de sus seres queridos, debido a que se encuentran amenazados y temen no volver a ver con vida a sus hijos. Agregó que actualmente están presos del miedo.

Familiares aseguran recibir amenazas y extorsiones para que no denuncien

"La Fiscalía no nos ha comentado nada, él (Julio) desapareció el 7 de enero de este año, lo que sabemos es que iban varios, iban varias personas de los cuales al parecer ocho fichas, comentaban que por qué no habían más si hablamos de 14 personas, el detalle ahí es que varios recibieron amenazas, recibieron extorsiones de no subir denuncia, pues de ellos al parecer tres, cuatro personas decidieron no hablar, quedarse calladas, a esperar a ver qué es lo que pasaba”, dijo Mónica en entrevista con medios locales.

Agregó que los extorsionadores les estarían solicitando hasta 7 mil pesos a los familiares de los jóvenes desaparecidos; mientras que las amenazas estarían enfocadas en disuadirlos para no presentar las denuncias correspondientes y para que no compartan las fichas de búsqueda en redes sociales. Estas amenazas y extorsiones han evitado que al menos ocho familias presenten las denuncias correspondientes, según lo dicho por Mónica.

¿Qué se sabe sobre el paradero de los jóvenes desaparecidos?

En la entrevista que tuvo para un programa de radio, la mujer aseguró que únicamente se conoce la última ubicación de una de las personas desaparecidas, quien viajaba con el grupo. Esta podría ser una pieza clave para dar con el paradero de los jóvenes, los cuales presuntamente estuvieron en Río Grande, Oaxaca, a unos 47 kilómetros de distancia de Puerto Escondido. No obstante, hasta ahora, no hay información sobre qué fue lo que sucedió con los jóvenes y se desconoce su paradero

Los familiares sostienen que son 14 los jóvenes que desaparecieron en la zona de la Costa, pero hasta ahora la Fiscalía solo ha emitido seis fichas de búsqueda:

Luis Alberto Contreras Zúñiga de 44 años.

Yurem de Jesús Barrios Martínez de 17 años.

Yair Morales de Matías de 19 años.

Julio Alberto Quiroz González de 18 años.

Omar Edwin García Gutiérrez de 30 años.

Fernando Rafael Velasco Hernández.

