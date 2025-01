Alex Wang, joven chino que estudiaba en México, fue encontrado sin vida en un río

Luego de dos días de intensa búsqueda, las autoridades españolas confirmaron que hallaron el cuerpo de Alex Wang en las aguas de un rio de Galicia y como era de esperarse, la noticia del fallecimiento del joven de origen chino que estudiaba la universidad en México provocó una gran conmoción en plataformas digitales, donde precisamente el estudiante de tan solo 18 años de edad dejó un triste mensaje de despedida antes de desaparecer el pasado domingo 12 de enero.

“Lamentamos comunicar que a primera hora de esta tarde los buzos de Guarda Civil encontraron en el rio Deza el cuerpo de Alex Wang, un joven que era buscado desde el pasado domingo. Desde el Ayuntamiento de Silleda trasladamos nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de Alex, así como nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas, instituciones, organismos y fuerzas de seguridad que participaron en la operación. Si alguien cercano a Alex necesita atención psicológica desde el ayuntamiento se activa el siguiente teléfono 625 531 274”, fue el texto con el que las autoridades de Silledo, Galicia confirmaron el deceso del joven estudiante.

Así se anunció el hallazgo del cuerpo de Alex Wang. Foto: FB: ConcelloSilledaoficial

Así fue la despedida de Alex Wang previo a su desaparición

Alex Wang estudiaba la universidad en México, sin embargo, se sabe que desde hace algunas semanas se encontraba en Galicia, España donde pasó las vacaciones invernales junto a su familia, no obstante, fue el pasado domingo 12 de enero cuando el joven escribió un inquietante y melancólico mensaje de despedida en sus redes sociales, posteriormente su familia reportó su desaparición ante las autoridades locales, las cuales, desplegaron un importante operativo para poder localizar al joven de tan solo 18 años de edad.

“Me despido por aquí, fue un placer conocerlos”, fue el texto que Alex Wang escribió en sus redes sociales y el cual, alarmó a su familia, quienes fueron los encargados de dar parte a las autoridades de Galicia, además, también detallaron que el joven presuntamente no quería volver a México para continuar con sus estudios universitarios, no obstante, se desconoce el motivo y también se sabe que el joven tenía un boleto de avión para regresar a territorio nacional precisamente este jueves 15 de enero, el cual, por obvias razones ya no se utilizó.

Información en desarrollo…