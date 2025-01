Emiten urgente ALERTA SANITARIA por SHAMPOO que no debe usarse, está contaminado con peligrosa BACTERIA

Las autoridades sanitarias han emitido una urgente alerta sanitaria para evitar que más personas compren un famoso shampoo - de venta en Sephora y Amazon - que podría estar contaminado con una peligrosa bacteria. De acuerdo con la información, ofrecida por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), actualmente se están retirando del mercado botellas de shampoo de la marca Amika.

Según la FDA el retiro masivo de productos es consecuencia de una revisión de rutina, en la que se descubrió que el producto está contaminado con la bacteria Pluralibacter Gergoviae. Las autoridades sanitarias temen que más de 980 mil botellas de shampoo antioxidantes podrían estar infectadas con este microorganismo, mismo que puede resultar dañino para la salud de las personas que utilicen este famoso producto.

Con el objetivo de alertar a los consumidores, la FDA ha enfatizado que los productos contaminados estuvieron vendiéndose a través de Sephora y Amazon, durante los años 2023 y 2024. En una tarjeta informativa, compartida por la dependencia, se lee que el shampoo contaminado es "Mirrorball High Shine + Protect' de Amika", el cual se encuentra disponible en varias presentaciones, pero se caracteriza por ser una botella con tapa de rosca, tapa abatibles y bolsa de aluminio.

¿Dónde se vendió el shampoo contaminado?

El producto contaminado se ha vendido en Sephora y Amazon en diversas entidades de Estados Unidos, principalmente en los estados de: California, Florida, Nueva York, Texas, e Illinois, pero su distribución no se limita ahí, se cree que el shampoo también se estuvo vendiendo en ciudades de otros estados, e incluso fuera del país. No obstante, en México no existe alerta alguna por este producto, ni en ningún otro país.

Para las personas que compraron el producto, la FDA ha recomendado que lo regresen a las tiendas donde lo adquirieron y soliciten un reembolso, ya que no es seguro continuar con su uso. De igual manera, se exhorta a quienes lo tienen a no seguir con su uso, puesto que podrían estarse exponiendo a graves infecciones en la piel. Hasta ahora, las tiendas que comercializaron este shampoo no se han pronunciado de manera oficial.

¿Por qué es peligrosa la bacteria Pluralibacter Gergoviae?

Cabe mencionar que el shampoo está contaminado con la bacteria Pluralibacter Gergoviae, un patógeno que se destaca por su presencia en productos cosméticos y su resistencia a muchos conservantes y agentes antimicrobianos comunes. Aunque la bacteria no representa un riesgo para las personas, sí puede comprometer la salud de quienes tengan un sistema inmune debilitado.

Estudios del Instituto Federal de Evaluación de Riesgos (BfR) de Alemania aseguran que si se llegan a utilizar productos contaminados con Pluralibacter gergoviae, la bacteria puede entrar en el cuerpo a través de heridas abiertas o de las membranas mucosas y es posible que se produzcan infecciones graves en personas con una salud debilitada. Por lo que se recomienda evitar el uso de estos productos.

