¿Debes de reportar las transferencias bancarias en la Declaración Anual del SAT?

Todos los contribuyentes en México, tanto personas físicas como morales, deben de realizar la declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), una especie de reporte que se realiza sobre la situación fiscal de los ciudadanos, ¿pero sabes si en este trámite se deben incluir las transferencias bancarias que realizas?

Ante la digitalización de la banca y el aumento del comercio electrónico es que cada vez más personas realizan transferencias bancarias, que básicamente consisten en el movimiento que el cliente de un banco realiza a otro, ya sea de la misma entidad crediticia o de otra.

Recuerda que la declaración anual es una obligación fiscal

Y aunque mucho se ha hablado de si el SAT revisa o no las transferencias bancarias, lo cierto es que el órgano vigila las transferencias electrónicas superiores a 15, 000 pesos para evitar la evasión fiscal y el lavado de dinero, sin embargo estas no se encuentran bajo el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE), por lo que NO tienes que reportarlas en tu declaración fiscal anual.

Se encuentran bajo el IDE y deben de ser declaradas ante el SAT todos aquellos depósitos en efectivo superiores a 15, 000 pesos, de acuerdo a lo que establecen los artículos 1 y 4 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo (LIDE).

Transferencias bancarias que NO deben de ser declaradas ante el SAT en 2025

Sin embargo, la mayoría de la población realiza transferencias que NO deben ser declaradas ante el SAT, con base en el artículo 1, segundo párrafo, y 2, fracción III de la LIDE, por ejemplo: